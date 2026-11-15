Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 2.400 bao thuốc lá lậu ở Phú Quốc

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Vinh

Khoảng 5 giờ 50 phút cùng ngày, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông tổ chức tổ tuần tra, mật phục do Trung tá Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Phòng, chống ma túy và tội phạm làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bãi biển thuộc khu phố Bãi Vòng, Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc. Tại đây, tổ công tác phát hiện một vỏ lãi composite có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên vỏ lãi do Trần Văn Lý (sinh năm 1975) và Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1994), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc điều khiển có 8 bao lớn chứa thuốc lá điếu nhập lậu. Qua kiểm đếm, số thuốc lá trên gồm 2.400 bao với nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Văn Lý và Nguyễn Hữu Đức; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.