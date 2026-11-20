Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 12 giờ 50 phút ngày 18-11, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Vĩnh Lương phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an phường Hòa Thắng tuần tra, kiểm soát địa bàn, khi đến khu vực gần Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố Tiên Du (phường Hòa Thắng) thì phát hiện Hồ Thị Thảo Vy (sinh năm 1992, trú Tổ dân phố Tiên Du) và Phạm Văn Trọng (sinh năm 1995, trú thôn Phú Hữu, xã Nam Ninh Hòa) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Hồ Thị Thảo Vy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2 đoạn ống nhựa hàn kín hai đầu mà Trọng cất giấu trong người, bên trong chứa tinh thể màu trắng. Trọng khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá vừa mua của Hồ Thị Thảo Vy với giá 380.000 đồng. Qua đấu tranh khai thác, Vy thừa nhận vừa bán 2 tép ma túy đá cho Trọng với giá 380.000 đồng.

Đối tượng Phạm Văn Trọng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Thị Thảo Vy, qua đó thu giữ 1 bịch ni lông và 4 ống hút nhựa dài khoảng 20cm bên trong chứa tinh thể màu trắng. Vy khai nhận là ma túy dạng đá và 1 cân tiểu ly phục vụ việc phân chia ma túy để bán.

Vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.