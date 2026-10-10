Bắt quả tang 2 đối tượng mang ma tuý về Hưng Yên tiêu thụ

Trước đó, vào khoảng 20h45, ngày 5/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Châu Ninh triệt phá chuyên án về tội phạm ma tuý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Vũ Mạnh Hồng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của đối tượng Lê Thế Minh (sinh năm 1973, trú tại thôn Hồng Quang, xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Vũ Mạnh Hồng (trái) và Lê Thế Minh (phải) tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHY).

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện trong túi quần của Vũ Mạnh Hồng có một bánh chất bột màu trắng được ép thành khối bọc vỏ màu vàng.

Tiến hành giám định, kết quả phân tích là ma tuý loại Heroin khối lượng là 351,7594 gam.

Đây là số lượng ma túy lớn được đối tượng Vũ Mạnh Hồng mang đến địa bàn tỉnh Hưng Yên với mục đích bán lại kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Hồng và Lê Thế Minh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự,

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời thu giữ số lượng lớn Heroin từ nơi khác vận chuyển về Hưng Yên đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho nhân dân.

Thời gian tới, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đấu tranh với các đường dây, đối tượng cung cấp, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ ngoài địa bàn vào tỉnh.