Bắt quả tang 13 người nước ngoài thuê biệt thự tại Đà Nẵng để lừa nạn nhân ở Indonesia

Chiều tối 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nhóm đối tượng người nước ngoài thuê một căn biệt thự tại phường Điện Bàn Đông để lưu trú và tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này đã sử dụng hàng chục điện thoại, máy tính cùng các ứng dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận, tạo dựng quan hệ tình cảm và dụ dỗ các cá nhân là người Indonesia tham gia đầu tư, làm nhiệm vụ trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường Điện Bàn Đông phát hiện những dấu hiệu nghi vấn tại một căn biệt thự có người nước ngoài đang lưu trú tại Khu đô thị Regal Victoria. Nhận được thông tin từ Công an phường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố tiến hành kiểm tra căn biệt thự nói trên. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 13 người nước ngoài đang cư trú, sử dụng máy tính và các phương tiện điện tử để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Indonesia.

Lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đang hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Hoạt động của nhóm người nước ngoài này được tổ chức theo mô hình khép kín, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể từ quản lý, cung cấp dữ liệu khách hàng đến tiếp cận, tạo lòng tin và hướng dẫn bị hại chuyển tiền.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an xác định Xiong Zhouhua (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo trực tuyến tại căn biệt thự. Adity Aldi Pratam (SN 2001, quốc tịch Indonesia) được Xiong Zhouhua giao vai trò trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc cho 10 người Indonesia khác. Huang Shuo (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) được thuê phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm và phục vụ sinh hoạt cho cả nhóm.

Kết quả xác minh xác định, cuối tháng 8/2026, Xiong Zhouhua từ Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng tìm địa điểm tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng. Ngày 9/9/2026, đối tượng thuê căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, phường Điện Bàn Đông, lắp đặt Internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động phục vụ hoạt động phạm tội.

Thông qua các mối quan hệ, Xiong Zhouhua tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, trực tiếp đón về biệt thự, bố trí ăn ở và thu giữ hộ chiếu. Đối tượng còn thuê một người Trung Quốc phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm, bảo đảm sinh hoạt cho cả nhóm. Tổng chi phí thuê nhân sự, mua sắm trang thiết bị, dữ liệu khách hàng, tài khoản và duy trì hoạt động ban đầu khoảng 60.000 USD.

Để thúc đẩy hoạt động lừa đảo, Xiong Zhouhua hứa trả lương 700 USD/tháng, thưởng chuyên cần 200 USD; đồng thời áp dụng mức phạt từ 400 đến 1.000 USD nếu không đạt doanh thu và thưởng từ 5% đến 13% doanh thu đối với nhóm đạt từ 10.000 USD trở lên. Toàn bộ hoạt động được tổ chức khép kín, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn thu nhập của các thành viên với số tiền chiếm đoạt được.

Ổ nhóm lừa đảo người nước ngoài bị phát hiện chỉ sau một thời gian ngắn đến Đà Nẵng hoạt động.

Các đối tượng người Indonesia được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người, dưới sự điều hành của trưởng nhóm Adity Aldi Pratam.Theo kịch bản do Xiong Zhouhua đưa ra, các đối tượng sử dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận, nhắn tin làm quen, thậm chí giả mạo nữ giới nhằm tạo dựng quan hệ tình cảm và lòng tin với bị hại.

Sau đó, chúng dụ dỗ bị hại truy cập website, đăng ký tài khoản, nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Thủ đoạn của nhóm này là cho bị hại nhận lại tiền gốc kèm hoa hồng ở những lần nạp tiền nhỏ ban đầu nhằm tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, thậm chí can thiệp hệ thống, ngăn cản việc rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để tiếp nhận và luân chuyển số tiền chiếm đoạt, Xiong Zhouhua thiết lập 2 nhóm Telegram riêng biệt, gồm một nhóm cung cấp tài khoản ngân hàng tại Indonesia để nhận tiền từ bị hại và một nhóm thực hiện chuyển tiền hoàn trả nhằm tạo lòng tin. Adity Aldi Pratam giữ vai trò trung gian, cung cấp thông tin tài khoản cho các thành viên, tiếp nhận chứng từ giao dịch và báo cáo trực tiếp cho Xiong Zhouhua.

Sau khi bị hại chuyển tiền, thông tin giao dịch được đưa lên nhóm nội bộ để những người chưa rõ danh tính sử dụng công cụ tự động trên Telegram quy đổi từ đồng Rupiah sang tiền điện tử USDT. Cuối ngày, toàn bộ số tiền thu, chi được tổng hợp, quy đổi sang USDT và chuyển về địa chỉ ví điện tử do Xiong Zhouhua.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.