Bắt Phùng Thanh Tùng SN 2006 lúc 13h

Ngày 7/10, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Tân Lập vừa phát hiện một nam thanh niên có hành vi liên quan đến ma túy, thu giữ chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng dụng cụ sử dụng.

Vụ việc được phát hiện khoảng 13h ngày 2/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn. Khi phát hiện một trường hợp có biểu hiện nghi vấn, Công an xã Tân Lập tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Phùng Thanh Tùng. Ảnh: CA.

Tại nhà riêng của Phùng Thanh Tùng (SN 2006, trú tại thôn Lập Sơn, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng), lực lượng Công an phát hiện một đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu. Bên trong ống có chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua xét nghiệm nhanh, Phùng Thanh Tùng cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Công an xã Tân Lập đã lập biên bản, niêm phong vật chứng và hoàn thiện hồ sơ ban đầu để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Tân Lập tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.