Bắt Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Kiều Trinh - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh (địa chỉ Trần Kế Xương, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng phòng kinh doanh công ty này về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan Công an, các đối tượng đã lập dự án "ma", lấy tên là "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond" rồi tư vấn, giới thiệu bán đất dự án cho nhiều khách hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 430 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan CSĐT thông báo cho những khách hàng đã từng nộp tiền mua đất tại dự án "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond" mà chưa trình báo, làm việc thì khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng - SĐT 0905567992 để được hướng dẫn, giải quyết.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Kiều Trinh và Nguyễn Xuân Hiệp.

Được biết năm 2017-2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh đã môi giới, ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ để mua bán đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond (diện tích 12ha, có địa chỉ tại khu đô thị mới Hòa Hải 1-3) và quảng bá dự án do Công ty TNHH MTV Land Hà Hải là chủ đầu tư.

Trên thực tế, vào thời điểm trên, Công ty TNHH MTV Land Hà Hải mới đặt cọc và thanh toán 404 tỷ đồng để mua khu đất trên từ Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico). Với lý do bất đồng liên quan đến thời hạn sử dụng đất, Land Hà Hải không thanh toán số tiền còn lại (hơn 1.400 tỷ đồng) đúng thời hạn cam kết nên Sudico ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuyên bố hủy giao dịch.

Ngày 8/12/2021, TAND quận Ngũ Hành Sơn khi đó đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Sudico, đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất giữa 2 công ty đối với 2 lô đất trên… Tại phiên phúc thẩm ngày 26/5/2022, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bác một phần kháng cáo của Sudico và Land Hà Hải; ghi nhận sự tự nguyện của Sudico hoàn trả trên 254 tỷ đồng trong số 404 tỷ đồng mà Land Hà Hải đã thanh toán…

Như vậy, dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond" do Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh phân phối với thông tin chủ đầu tư là Land Hà Hải thực chất là một dự án “ma”, không đủ điều kiện để bán cho khách hàng.