Bắt Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 430 tỷ đồng

Ngày 06/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ của một doanh nghiệp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh với các đơn vị, doanh nghiệp lợi dụng đầu tư kinh doanh dự án bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong nhân dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế tích cực xác minh, điều tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Kiều Trinh - Phó Tổng giám đốc và Nguyễn Xuân Hiệp.

Sau quá trình đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ, thông tin của các bị hại, đến ngày 05/11/2026, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng thực hiện các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Kiều Trinh - Phó Tổng giám đốc và Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra ban đầu, Võ Thị Kiều Trinh, Nguyễn Xuân Hiệp tiến hành lập dự án “ma”, lấy tên là “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” tại khu đô thị mới Hòa Hải, phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) rồi tư vấn, giới thiệu bán đất dự án cho nhiều khách hàng, người dân để chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo cho những khách hàng đã từng nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” mà chưa trình báo, làm việc thì khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, điện thoại: 0905567992 để được hướng dẫn, giải quyết.

Qua vụ án, Cơ quan Công an cảnh báo người dân khi đầu tư, mua đất tại các dự án bất động sản cần tìm hiểu rõ các thông tin pháp lý về dự án, nội dung hợp đồng tránh để các đối tượng lợi dụng đánh vào tâm lý ham rẻ, hám lợi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.