Bắt Phó Giám đốc 'dởm', dựng chuyện bị bệnh ung thư để lừa tiền bạn gái

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Công sử dụng tên giả Nguyễn Minh Luật, tự giới thiệu bản thân chưa có vợ con và đang giữ chức Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Đà Nẵng để làm quen, tạo dựng tình cảm với chị N.T.K. (trú TP Đà Nẵng).

Đến khoảng tháng 12/2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Công bịa chuyện bản thân mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị. Để tạo lòng tin, Công còn làm giả bệnh án của một bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị K.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Công (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tin tưởng những thông tin trên, chị K. nhiều lần chuyển tiền cho Công để chữa bệnh với tổng số tiền hơn 337 triệu đồng. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Công đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân và đi du lịch cùng bạn bè.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 - 4/2026, Công còn sử dụng danh tính giả Nguyễn Minh Luật để làm quen, tạo dựng tình cảm với một phụ nữ khác.

Đến khoảng tháng 4/2026, khi phát hiện sự việc, chị K. yêu cầu Công trả lại số tiền đã đưa. Do không có khả năng hoàn trả, Công cắt đứt liên lạc.

Sau đó, chị K. đã trình báo vụ việc với Công an.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kể cả khi người đề nghị vay, mượn tiền là người quen hoặc người đang có quan hệ tình cảm, người dân vẫn cần thận trọng, chủ động xác minh thông tin trước khi giao tiền, đặc biệt đối với những trường hợp đưa ra lý do mắc bệnh hiểm nghèo, cấp cứu hoặc cần tiền gấp để điều trị ở nước ngoài. Người dân không nên chỉ dựa vào hình ảnh, tin nhắn, giấy tờ được gửi qua mạng xã hội để xác định tính xác thực của thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.