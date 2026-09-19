Bắt Phó Giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo chôn lấp gần 48 tấn chất thải

Ngày 19/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Minh Phúc (SN 1980, ngụ xã Song Phú); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Dũng (SN 1981, ngụ xã Song Phú) và Đặng Quốc Huy (SN 1987, ngụ xã Phú Quới) để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định tố tụng ﻿đối với Lê Minh Phúc.

Phúc là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Long, địa chỉ công ty: lô A1, Khu công nghiệp Hòa Phú. Huy là thủ kho và Phúc là tài xế xe nâng của công ty.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2026 đến tháng 5/2026, Phúc chỉ đạo cho Huy và Dũng chôn lấp chất thải công nghiệp bên trong khu vực nhà xưởng, nhà để xe của Công ty.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Lê Minh Dũng và Đặng Quốc Huy.

Tổng khối lượng chất thải được chôn lấp gần 48 tấn, trong đó có hơn 4 tấn chất thải có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật.

Khu vực chôn lấp chất thải nguy hại.