Bắt phạm nhân thứ 3 trong vụ 4 người bỏ trốn khỏi Trại giam A2

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, đối tượng không chống trả và nhanh chóng bị khống chế, đưa về cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Lữ Văn Toàn đang chấp hành án 20 năm tù về tội “giết người”.

Trước đó, chiều 21/10, bốn phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2, gồm Hồ Văn Tình, sinh năm 2002, thường trú tại tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “giết người” và “mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn, sinh năm 1995, thường trú tỉnh Thanh Hóa, đang chấp hành án 20 năm tù về tội “giết người”; Lê Văn Cường, sinh năm 1994, thường trú tỉnh Phú Thọ, đang chấp hành án 10 năm tù về các tội “trộm cắp tài sản” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy, sinh năm 1999, thường trú tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 22/10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “trốn khỏi nơi giam” theo Điều 386 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với bốn phạm nhân và huy động lực lượng tổ chức truy bắt.

Sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, bắt giữ Lê Văn Cường khi đối tượng đang di chuyển trên địa bàn.

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm Hồ Văn Tình, phạm nhân còn lại đang bị truy nã đặc biệt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng đang bị truy nã. Người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất để phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn.