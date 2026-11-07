Chiều 7/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Hồ Văn Tình (SN 2002, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang di chuyển tại khu vực rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh.

Hồ Văn Tình đang chấp hành án phạt 20 năm tù về hai tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đối tượng bị bắt sau đúng 18 ngày lẩn trốn kể từ khi cùng 3 phạm nhân khác bỏ trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Trước đó, 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 gồm: Hồ Văn Tình; Lữ Văn Toàn (SN 1995, đăng ký thường trú tại tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”; Lê Văn Cường (SN 1994, đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về hai tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 22/10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng đồng thời ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân, huy động lực lượng tập trung truy bắt.

Bắt phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2.

Quá trình truy bắt, sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lê Văn Cường khi đối tượng đang di chuyển trên địa bàn.

Đến tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm. Hơn 0 giờ ngày 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Bắc Khánh Vĩnh.

Với việc bắt giữ Hồ Văn Tình vào chiều 7/11, lực lượng chức năng đã truy bắt thành công toàn bộ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các phạm nhân đã bị bắt giữ theo quy định của pháp luật.