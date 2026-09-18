Bắt ông bố livestream 'bênh con gái' làm náo loạn bệnh viện

Ngày 17/9/2026, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc: Khoảng 15h45 cùng ngày, một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đến tầng 1, Tòa nhà Quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ có hành vi quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất an ninh trật tự; làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Hành vi trên không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và sinh hoạt bình thường của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên bệnh viện mà còn thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp tình hình ANTT.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định: Xuất phát từ thông tin do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) cung cấp cho người thân về việc bản thân đang mang thai.

Nguyễn Khắc Hồng livestream sai sự thật. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngày 17/9/2026, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra, kết quả xác định Ánh không mang thai. Tuy nhiên, Ánh nói với gia đình rằng, ngày 16/9, Ánh đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám thai, bác sĩ nói "thai của Ánh bị dị tật nên phải bỏ".

Sau khi biết sự việc, tin lời con gái nói, bố đẻ Ánh là Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976, trú tại xã Tam Dương) cùng người nhà Ánh đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Nguyễn Khắc Hồng bị bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát livestream, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện. Nội dung livestream thu hút lượng lớn người xem, tương tác, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động đến tâm lý của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây.

Sau 5 tiếng đồng hồ xác minh, điều tra, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an cũng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, clip sai sự thật trên mạng xã hội.