Bất ổn xã hội lan sang thị trường tài chính, nợ công Pháp chịu sức ép

Làn sóng bạo loạn và cướp phá bên lề các cuộc biểu tình cuối tuần qua đã khiến giới đầu tư thêm lo ngại về tình hình chính trị và tài chính của Pháp. Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 19/10, thị trường trái phiếu phản ứng mạnh ngay phiên đầu tuần, đẩy mức chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp và Đức lên cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone năm 2012.

Chênh lệch lợi suất lên 147 điểm cơ bản

Kết thúc phiên 19/10, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm và trái phiếu Đức cùng kỳ hạn tăng thêm 9 điểm cơ bản, lên 147 điểm cơ bản. Đức được coi là tài sản an toàn hơn. Hai tuần trước đó, mức chênh lệch chủ yếu dao động quanh 140 điểm cơ bản. Con số này còn nhỏ hơn nhiều so với cuối tháng 8, khi chênh lệch mới ở khoảng 80 điểm cơ bản, rồi liên tục nới rộng vì thị trường nghi ngờ chính phủ khó đưa ra kế hoạch đủ mạnh để kiểm soát ngân sách.

Thị trường trái phiếu đang phản ánh một mối lo kép: liệu chính phủ có thể vừa ổn định xã hội, vừa đưa ra lộ trình tài khóa đủ thuyết phục nhà đầu tư. Trước đó, ngày 7/10, Thống đốc Ngân hàng Pháp Emmanuel Moulin cho rằng chênh lệch lãi suất xuất phát từ việc thâm hụt của Pháp lớn hơn các nước khác trong khu vực đồng euro và từ bất định chính trị xung quanh cuộc bỏ phiếu ngân sách. Ông cũng khẳng định Pháp chưa cần Ngân hàng Trung ương châu Âu hỗ trợ, và giải pháp phải đến từ trong nước.

Bạo loạn ở Pháp gây thiệt hại cho nền kinh tế. Ảnh: AFP

Chứng khoán, đồng euro cùng chịu áp lực

Biến động từ thị trường trái phiếu nhanh chóng lan sang chứng khoán. Chỉ số CAC 40 tại Paris có lúc giảm hơn 1,6%, chốt phiên còn giảm 1,1%, mạnh hơn mức giảm 0,9% của Stoxx 600. Từ đầu năm, CAC 40 đã mất gần 4% trong khi các chỉ số lớn khác của châu Âu vẫn tăng. Đồng euro giảm 0,2% so với USD trong phiên đầu tuần.

Ông Kit Juckes, chuyên gia chiến lược ngoại hối của Société Générale CIB, cho rằng các cuộc biểu tình lớn phản đối biện pháp thắt chặt ngân sách sẽ tiếp tục gây thêm sức ép lên đồng tiền chung.

Các tài sản của Pháp vốn đã kém nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển từ đầu năm. Nền kinh tế cũng đang yếu đi: Paris đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 xuống 0,7% hồi tháng 7, và hoạt động doanh nghiệp được mô tả là gần như đình trệ trong quý 3.

Áp lực có thể tăng thêm vào cuối tuần này khi Moody’s dự kiến xem xét lại mức tín nhiệm của Pháp ngày 23/10. Hiện xếp hạng của Moody’s dành cho Pháp cao hơn Fitch và Standard & Poor’s một bậc, nhưng triển vọng đang ở mức “tiêu cực”, nên khả năng bị hạ bậc không thể loại trừ.

Yếu tố bầu cử tổng thống tháng 4/2027

Bất ổn xã hội cũng khiến giới đầu tư chú ý hơn đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4/2027. Theo nền tảng cá cược Polymarket, xác suất bà Marine Le Pen thắng cử đã lên mức kỷ lục 50%. Đây là tỷ lệ từ thị trường cá cược, không phải kết quả thăm dò ý kiến.

Dù vậy, giới đầu tư bớt lo ngại hơn về chính sách kinh tế của đảng Tập hợp Quốc gia (RN), sau khi đảng này đầu tháng 10 công bố kế hoạch cắt giảm chi tiêu quy mô lớn. Theo tính toán của Goldman Sachs, nếu toàn bộ đề xuất được thực hiện, thâm hụt ngân sách cơ bản (không tính chi phí trả lãi) có thể giảm từ 2,6% GDP năm nay xuống 0,6% GDP năm tới.

Ông Frederik Ducrozet, Giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Pictet Wealth Management, nhận định các đề xuất này cho thấy bà Le Pen quan tâm hơn đến phản ứng thị trường. Theo ông, nếu đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI), lực lượng bị thị trường coi là rủi ro lớn hơn, không tăng đáng kể tỷ lệ ủng hộ, rủi ro chính trị mà nhà đầu tư tính vào tài sản Pháp có thể tương đối ổn định.

Giới phân tích dự báo tình hình chính trị còn nhiều biến động trước cuộc bầu cử. Khả năng chính phủ kiểm soát thâm hụt, ổn định xã hội và giữ niềm tin của nhà đầu tư sẽ tiếp tục chi phối thị trường tài chính Pháp trong những tháng tới.

Video: Thương mại điện tử tăng trưởng, hàng nghìn shop nhỏ chịu áp lực thanh lọc