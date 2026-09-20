Bất ổn ở chương trình có 24 ca sĩ Việt

Bỏ qua những ồn ào liên quan đến Đông Hùng và dàn vũ công của chương trình xảy ra trên mạng xã hội những ngày qua, cuộc đấu Anh trai vượt ngàn chông gai đã bước đến vòng công diễn 5. Đây cũng là công diễn cuối cùng, trước khi chung kết diễn ra.

Với chủ đề "Bập bùng bập bùng", vòng này là dịp để 24 ca sĩ có đi chậm lại, để nhìn về hành trình đã đi qua trong suốt hơn 3 tháng qua. Ba liên minh thành lập trong công diễn 4 cũng chính thức tan rã. Các thành viên được thành lập thành 4 Nhà lớn.

Nhà sản xuất tiếp tục công bố bảng tổng sắp điểm hỏa lực của dàn anh tài. Trong đó, cú sốc xảy đến khi Hà An Huy - thành viên được đánh giá cao ở chương trình - suýt bị loại.

Thái VG, Hoàng Dũng hết tự tin

Bước vào chặng cuối, công diễn 5 có sự thay đổi về cách thức thi đấu khi ba liên minh được chia lại thành bốn Nhà lớn. Mỗi Nhà gồm 6 anh tài và sẽ trải qua hai vòng đấu: Khởi Lửa và Chốt Hạ. Mỗi Nhà được phân bổ 50 điểm hỏa lực và phải chủ động tính toán cách chia điểm cho hai tiết mục của mình trước khi bước vào đối đầu.

Ở mỗi vòng, hai Nhà sẽ lần lượt thi đấu theo từng cặp. Nhà giành chiến thắng không chỉ nhận số điểm hỏa lực mà mình đã phân bổ mà còn được cộng toàn bộ số hỏa lực mà Nhà đối thủ đặt vào phần thi đó.

Để tìm ra 4 Nhà lớn, hai nhà có điểm hỏa lực thấp nhất công diễn 4 sẽ tan rã hoàn toàn và sát nhập vào 4 Nhà có điểm hỏa lực cao hơn để hình thành các nhà chính thức của công diễn 5.

Anh trai vượt ngàn chông gai bước vào công diễn cuối cùng.

Dàn thủ lĩnh bắt đầu quá trình chiêu mộ các thành viên. Sau thất bại liên tục, Thái VG cho biết mất niềm tin vào bản thân và không biết liệu anh còn được ai chọn về đội. Huỳnh Lập nhanh chóng nhận ra sự hụt hẫng và buồn bã của đàn anh. Sau khi biết điểm hỏa lực cá nhân của Thái VG đang ở vị trí gần cuối cùng, Huỳnh Lập đưa ra quyết định sẽ mời rapper về đội Nhà Bềnh Bồng.

"Chưa bao giờ thấy anh Thái bị thu nhỏ như vậy. Năng lượng của anh dường như bị thu lại và mình thấy anh bắt đầu không tin vào bản thân", đạo diễn Nghỉ hè sợ nghỉ hưu chia sẻ. Huỳnh Lập muốn giúp đàn anh tìm lại năng lượng và sự tự tin vốn có. Trong phòng chiêu mộ, ngoài Huỳnh Lập, còn thủ lĩnh Cheng cũng muốn kết nạp Thái VG. Dù vậy, Thái VG đã chọn về đội của Huỳnh Lập.

Trong chương trình, Hoàng Dũng và Hoàng Rob là cặp đôi được săn đón. Hoàng Dũng nổi trội về khả năng sáng tác, giọng hát, trong khi Hoàng Rob có thế mạnh về xây dựng concept và biểu diễn nhạc cụ. Phía Nhà Nguyên Tố và Nhà Mỹ Mãn đều dành sự quan tâm cho Hoàng Dũng và Hoàng Rob, với mong muốn phát huy hết sở trường của cả hai.

Sau màn thuyết phục đến từ đại diện hai nhà là OSAD của Nhà Mỹ Mãn và K.O của Nhà Nguyên Tố, Hoàng Dũng và Hoàng Rob quyết định lựa chọn về với Nhà Mỹ Mãn.

Đáng chú ý, ở vòng này, Hoàng Dũng cũng không còn giữ được năng lượng tự tin về bản thân sau khi thua cuộc ở nhiều công diễn. Anh cho biết: "Thú thật cho đến công cuối cùng, tôi nghĩ mình cũng cần những người đồng đội cho bản thân cảm giác là có thể nương tựa vào được. Vì tôi đã là người đóng vai trò đấy trong suốt những công vừa rồi và kết quả chưa được như mong muốn. Vậy nên, tôi cũng muốn tìm một nơi để mình có thể dựa vào".

Quá trình tuyển chọn thành viên kéo dài, sau cùng 4 Nhà hoàn thiện các thành viên, bao gồm: Nhà Thăng Hoa có Hà An Huy, Đông Hùng, Thuận Nguyễn, OSAD, Hoàng Dũng, Hoàng Rob. Trong khi Nhà Hào Môn: BB Trần, Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình. Thỏ DALAB, K.O, Duy Khánh, Thanh Duy, Will, Cheng là các thành viên của Nhà Lục Lạc. Nhà Lẫy Lừng: Huỳnh Lập, Hồ Đông Quan, Thơm DALAB, It’s Charles, Thái Lê Minh Hiếu, Thái VG, Jun Phạm.

Ở hai vòng đấu, lần lượt 2 Nhà trong cùng một cặp đấu sẽ lần lượt trình diễn. Kết quả thắng thua được quyết định dựa trên số điểm hỏa lực mà khán giả trường quay bình chọn cho từng tiết mục ngay sau phần trình diễn. Nhà chiến thắng sẽ nhận toàn bộ số điểm hỏa lực mà hai Nhà đã phân bổ cho các tiết mục của vòng đấu đó. Sau hai vòng, tổng điểm của mỗi Nhà được tính dựa trên điểm của hai tiết mục cộng với toàn bộ điểm hỏa lực giành được từ các lượt đối kháng.

Kết thúc vòng so thẻ, Nhà Hào Môn sở hữu hai ca khúc: Lỗi tại mưa và Tìm lại, trong khi Nhà Thăng Hoa lựa chọn Cảm ơn tình yêu tôi, Và tôi cũng yêu em. Nhà Lẫy Lừng mang về ca khúc vocal X-song cùng tiết mục perform Xinh. Cuối cùng, Nhà Lục Lạc lựa chọn Có khi và Chuyện chàng cô đơn để chuẩn bị cho hai phần trình diễn tại Công diễn 5.

Bùng nổ tranh luận về kết quả

Chuyện chàng cô đơn đến từ Nhà Lục Lạc là tiết mục mở màn vòng công diễn 5. Will là thủ lĩnh trong màn trình diễn đầu tiên. Thành viên Cheng giữ vai trò viết phần X-part, còn K.O tham gia vào khâu sản xuất nhạc. Duy Khánh là người lên ý tưởng concept. Trái ngược với thông điệp ban đầu của bản gốc, Chuyện chàng cô đơn qua góc nhìn của dàn anh tài, mang tới sự tươi vui, tích cực. Các chàng trai hòa mình vào những điệu nhảy, hát và tận hưởng không khí của một bữa tiệc nhiều màu sắc.

Will chia sẻ: "Cô đơn không phải là lúc nào cũng được thể hiện bằng góc nhìn buồn. Nó cũng có thể là sự vui tươi. Vì khi cô đơn, chúng ta vẫn có thể làm việc, học tập, gặp bạn bè, vui chơi, chăm lo gia đình. Điều đó có nghĩa chúng ta còn nhiều thứ khác để lo trong cuộc sống. Trong tiết mục này, Lục Lạc muốn thể hiện một tinh thần âm nhạc vui vẻ, tích cực giống như cách sáu anh em cùng đi dự đám cưới và chúc mừng cô dâu chú rể vậy".

Nhà Lục Lạc và Nhà Hào Môn mang tới hai tiết mục với màu sắc âm nhạc khác nhau.

Dù vậy, Chuyện chàng cô đơn khá đơn giản về cấu trúc, sự thể hiện lẫn dàn dựng. Tiết mục nhận 2.450 điểm bình chọn từ khán giả.

Tương tự, Lỗi tại mưa và Tìm lại đến từ Nhà Hào Môn cũng không gây ấn tượng về âm nhạc. Tiết mục do thủ lĩnh Mew Amazing viết X-part, Thái Lê Minh Hiếu sáng tác thêm một line rap. Các thành viên chọn cách kết nối ý tưởng của hai bài hát thành một câu chuyện về mối tình giữa một chàng ma cà rồng và cô gái loài người. Ở Lỗi tại mưa, chuyện tình khép lại bằng những tổn thương và giằng xé của cô gái. Đến Tìm lại, câu chuyện mở ra chương mới khi cô gái bắt đầu khao khát tìm lại con người cũ và cuộc sống mà mình từng có. So với Chuyện chàng cô đơn, màn thể hiện của Nhà Hào Môn có sự dụng công hơn về ý tưởng, concept.

Tuy nhiên, với tiết mục đòi hỏi cao về vocal, dàn anh tài như Mew Amazing, Thái Lê Minh Hiếu, BB Trần, Trịnh Thăng Bình đều bị chìm nghỉm. Hoàng Tôn và Đinh Mạnh Ninh có khoảnh khắc tỏa sáng.

Kết quả, với màn đặt cược điểm khôn ngoan, Nhà Lục Lạc giành thắng lợi trước Nhà Hào Môn.

Cảm ơn tình yêu tôi là màn song ca giữa Hoàng Dũng và Hà An Huy.

Ở cặp đấu thứ hai, Nhà Thăng Hoa và Lẫy Lừng mang tới hai màu sắc âm nhạc khác nhau. Các thành viên của Nhà Thăng Hoa chọn nước đi khá mạo hiểm khi biến bản ballad Cảm ơn tình yêu tôi thành màn song ca giữa hai nhân tố là Hoàng Dũng và Hà An Huy. Trong khi đó, dàn anh tài như Đông Hùng, Thuận Nguyễn, Hoàng Rob, OSAD không hát, chỉ hỗ trợ với vai trò bè. Sân khấu, concept khá đơn giản.

Cảm ơn tình yêu tôi cuối cùng chỉ nhận về số điểm bình chọn khá thấp từ khán giả với 2.040 điểm.

Trong khi đó, Lẫy Lừng tạo ra không khí sôi động, vui vẻ với tiết mục trình diễn Xinh. Dàn anh tài hóa thân thành những chàng trai nhiều năng lượng trong phòng gym. Họ cùng nhau tập luyện và tìm cách chinh phục cô huấn luyện viên xinh đẹp.

Thủ lĩnh Huỳnh Lập tiếp tục cho thấy sự sáng tạo về mặt ý tưởng. Việc sắp xếp, phân chia vai trò, line cho từng thành viên cũng phù hợp. Phần rap của Hồ Đông Quan và Thái VG tạo điểm nhấn cho tiết mục. Vũ đạo của các thành viên đồng đều. Nhà Lẫy Lừng chỉn chu về trang phục, đạo cụ, với sự hỗ trợ từ đội ngũ vũ công đông đảo. Ở vòng đấu Khởi Lửa, Nhà Lẫy Lừng giành thắng lợi.

Cũng trong chương trình, nhà sản xuất công bố bảng điểm hỏa lực của các nghệ sĩ ở vòng công diễn trước đó. Đáng chú ý, Hà An Huy đối diện nguy cơ bị loại do điểm thấp. May mắn, OSAD đạt danh hiệu Dũng sĩ nên có quyền bảo vệ một đồng đội có điểm số thấp trong nhóm khỏi nguy cơ bị loại. OSAD đã quyết định "cứu" Hà An Huy.

Theo bảng tổng sắp, một số anh tài như Hoàng Dũng, Hoàng Tôn, Đông Hùng, Hà An Huy, Huỳnh Lập, It’s Charles... - những nghệ sĩ được đánh giá nổi bật tại chương trình - lại đang xếp hạng thấp. Tranh luận về kết quả ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục nổ ra dữ dội trên các nền tảng MXH, dù chung kết chương trình đã cận kề.