Bất ổn gia tăng, Palestine dự kiến hoãn bầu cử lập pháp

Reuters đưa tin ngày 9-10, Phó Tổng thống Palestine Hussein Al Sheikh đã thông báo kế hoạch trên trong thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot ngày 8-10. Bức thư cho biết những điều kiện chính trị, an ninh và kinh tế khiến việc tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 28-11-2026 không khả thi.

Theo nội dung thư, việc tiến hành bầu cử trong hoàn cảnh hiện nay gặp những trở ngại căn bản, ảnh hưởng đến tính bao trùm, quyền tự do tham gia của cử tri và tính toàn vẹn của quá trình bầu cử.

Nhân viên hỗ trợ người dân tại một điểm đăng ký bầu cử ở Palestine. Ảnh tư liệu Reuters Connect

Phía Palestine chưa công bố ngày tổ chức bầu cử mới. Theo kế hoạch được đề cập trong thư, cuộc bỏ phiếu sẽ được lùi lại vài tháng nhằm ứng phó với những điều kiện đang diễn biến bất lợi trên các vùng lãnh thổ Palestine.

Việc trì hoãn diễn ra trong bối cảnh Palestine tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về an ninh và quản trị. Tình hình tại Dải Gaza đặc biệt khó khăn sau thời gian dài xung đột, trong khi Bờ Tây cũng chịu tác động từ những căng thẳng an ninh và bất ổn kinh tế. Những yếu tố này gây trở ngại cho việc bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức một cuộc bầu cử có sự tham gia rộng rãi và kết quả đáng tin cậy.

Bầu cử lập pháp là một vấn đề quan trọng đối với tiến trình chính trị Palestine, trong bối cảnh các thể chế đại diện phải đối mặt với những khó khăn kéo dài. Việc tổ chức bỏ phiếu không chỉ đòi hỏi các khâu chuẩn bị về danh sách cử tri và thủ tục bầu cử, mà còn cần những điều kiện thực tế để người dân có thể tham gia và quá trình kiểm phiếu được tiến hành minh bạch.

Trước đó, năm 2021, cuộc bầu cử lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào tháng 5 đã bị hoãn vô thời hạn. Diễn biến này cho thấy những trở ngại đối với tiến trình bầu cử tại Palestine đã tồn tại trong nhiều năm, trong đó có các vấn đề an ninh và chia rẽ chính trị.