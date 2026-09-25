Bắt ô tô tải vận chuyển 900 bao thuốc lá lậu

Đối tượng Hoạt Yên cùng tang vật bị phát hiện.

Vào khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2 tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 80. Khi đến đoạn thuộc ấp Tám Thước, xã Kiên Lương (An Giang), Tổ công tác phát hiện ô tô tải biển số 68C-037.38 do Hoạt Yên (sinh năm 1985, ngụ Xà Xía, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) điều khiển theo hướng Hà Tiên về Rạch Giá có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai thùng carton và một bọc nylon chứa 900 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và Jet không hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật theo quy định.