Bắt ổ ma tuý trong chung cư The Sóng ở Vũng Tàu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng để điều tra về các tội Sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy.

Công an lấy lời khai đối tượng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Vũng Tàu phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại một căn hộ thuộc chung cư The Sóng, số 28 Thi Sách, phường Vũng Tàu. Nhận định đây có thể là địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường đã xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phối hợp Phòng PC04 tổ chức kiểm tra.

Khoảng 3h ngày 3/10/2026, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ trên, phát hiện 4 người gồm Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, cả 4 người đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ một gói nylon chứa chất bột màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Những người này khai nhận đã sử dụng ma túy tại căn hộ và mua ma túy từ một người khác.

Hai đối tượng trong đường dây ma túy bị công an triệt phá

Từ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu thu thập được, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét nguồn cung ma túy. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 người gồm Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, công an tiếp tục truy xét, triệu tập thêm 22 người có liên quan để xác minh, làm rõ vai trò và hành vi của từng cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng.

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian chưa đầy 3 ngày, hai lực lượng đã mở rộng điều tra, truy xét và triệu tập tổng cộng 30 người liên quan. Dù các đối tượng cư trú phân tán tại nhiều địa bàn, công tác xác minh gặp không ít khó khăn, lực lượng chức năng vẫn khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ quá trình điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng về các tội Sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP HCM, kết quả đấu tranh vụ việc cho thấy hiệu quả phối hợp giữa Công an phường Vũng Tàu và PC04, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, chủ động phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy.

Công an TP HCM triệt phá đường dây ma túy, bắt 23 đối tượng