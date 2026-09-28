Bắt nữ Trưởng phòng thuế vì giúp doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ tiền hoàn thuế

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 25/9/2026 đối với vụ án hình sự "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ" xảy ra từ năm 2020 đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, tháng 11/2020, Đỗ Kim Nhung ( SN 1979, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) là kế toán Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Golden Sun (viết tắt là Công ty Golden Sun) đã giới thiệu và đưa Hứa Thúy Hằng (SN 1983, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) là Giám đốc Công ty Golden Sun đến nhà Lộc Thị Hồng (SN 1970, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) là Trưởng phòng Kê khai - kế toán thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (thời gian năm 2020 - 2021, nay là Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn) để nhờ Hồng tạo điều kiện, giúp đỡ Công ty Golden Sun trong việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Lộc Thị Hồng bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Hằng đã đưa 5 lần tiền hối lộ cho Hồng với tổng số tiền là 550 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam với Lộc Thị Hồng về tội Nhận hối lộ và Đỗ Kim Nhung về tội Môi giới hối lộ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ án, thu hồi triệt để toàn bộ số tiền hối lộ và nhận hối lộ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.