Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thị Thu Đào (SN 1980, ngụ phường An Hội Tây, Tp.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Thái Thị Thu Đào. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, từ thông tin của quần chúng nhân dân tố giác Thái Thị Thu Đào, đại diện CTCP Tập đoàn Langbiang, CTCP Redeyes có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua góp vốn đầu tư mua bán bất động sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Tp.HCM đã khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Bước đầu xác định: Thái Thị Thu Đào đầu tư (mua, bán) vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB thông qua app XTB Online Investing (là sàn giao dịch trực tuyến về ngoại hối (Forex)) bị thua lỗ.

Để huy động vốn tiếp tục đầu tư vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB, Đào đã đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về việc mua bán đất, tự xác định số tiền lợi nhuận, vòng quay vốn nhanh (mỗi khoản vay giao dịch trong khoản 5 - 10 ngày) để người bị hại tin và chuyển tiền góp vốn cho Đào. Đào sử dụng số tiền của người bị hại chuyển lần sau để chuyển trả lại cho lần trước, số tiền còn lại sử dụng đầu tư trên sàn XTB.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, Đào đã đưa ra thông tin về việc mua bán đất 83 lần để bị hại tin và chuyển tiền cho Đào nhiều lần với tổng số tiền hơn 1.340 tỷ đồng, Đào chuyển khoản hoàn trả cho bị hại tổng số tiền gần 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Thái Thị Thu Đào đã chiếm đoạt của bị hại số tiền hơn 20,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn có căn cứ xác định: Thái Thị Thu Đào còn sử dụng pháp nhân CTCP Redeyes do Đào làm Tổng Giám đốc, đưa ra thông tin gian dối về nguồn vốn và tiến độ triển khai giải ngân các chương trình, dự án liên quan đến CTCP Redeyes để nhiều cá nhân tin tưởng ký thỏa thuận, chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền, Đào tiếp tục tạo thông tin không có thật để yêu cầu chuyển tiền thêm, rồi sử dụng tiền để tiếp tục giao dịch mua vàng ảo trên sàn Exness, XM, không thực hiện công việc đã giới thiệu, thỏa thuận với các cá nhân chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13,4 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thị Thu Đào về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã làm việc được 8 bị hại và đang tập trung các hoạt động điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, số tiền chiếm đoạt để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) thông báo đến tổ chức, cá nhân biết ai là nạn nhân bị Thái Thị Thu Đào chiếm đoạt tài sản, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, Tp.HCM) để làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.