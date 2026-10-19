Bắt nữ phạm nhân sát hại bạn thân, cướp tài sản, vượt ngục trốn truy nã suốt 43 năm

Ngày 19/10, tin từ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã di lý Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1957, quê xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, nay là xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, về Trại Tạm giam Công an tỉnh để xử lý theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết bị bắt sau 43 năm. Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1979, Nguyễn Thị Tuyết sát hại người bạn thân là Phạm Thị Phước, 22 tuổi, cùng địa phương, nhằm cướp sợi dây chuyền và đôi bông tai bằng vàng. Sau khi gây án, Tuyết bỏ trốn nhưng bị Công an tỉnh Nghĩa Bình bắt giữ. Đối tượng sau đó bị tuyên án tù chung thân về hai tội “Giết người” và “Cướp của”.

Năm 1983, trong thời gian chấp hành án tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn), tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết tiếp tục bỏ trốn. Công an tỉnh Nghĩa Bình (cũ) đã ban hành Lệnh truy nã số 166/TN đối với đối tượng này.

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Tuyết đổi tên thành Trần Thị Bích Liên, sinh năm 1962, rồi đến thôn Cát An, xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống. Tại đây, đối tượng lập gia đình, có chồng, con và cháu.

Sau 43 năm lẩn trốn, ngày 16/10/2026, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết.

Việc bắt giữ diễn ra trong sự bất ngờ của gia đình và người dân địa phương nơi đối tượng sinh sống. Đến ngày 18/10, đối tượng được di lý về Quảng Ngãi.