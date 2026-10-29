Bắt nữ Giám đốc công ty thủy sản lừa đảo gần 35 tỷ đồng

Ngày 29/10, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bà Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú, có địa chỉ tại ấp Xóm Mới, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

Bắt tạm giam Hồ Thị Kiểng - Giám đốc công ty thủy sản ở Cà Mau. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Kiểng bị tố giác có hành vi đưa ra thông tin gian dối trong quá trình thu mua tôm nguyên liệu và thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân với tổng số tiền liên quan hơn 34,8 tỷ đồng.

Lập phiếu mua tôm khống để nhận hơn 17 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, lợi dụng mối quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ. (trú tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), bà Kiểng đưa ra thông tin doanh nghiệp cần vốn để thu mua tôm nguyên liệu.

Theo thỏa thuận, ông Đ. sẽ giao tiền để bà Kiểng thu mua tôm và được hưởng khoản hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.

Để tạo lòng tin, bà Kiểng bị cáo buộc đã chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng, thể hiện số lượng và giá trị tôm nguyên liệu, mặc dù trên thực tế không phát sinh những giao dịch tương ứng.

Tin tưởng vào các chứng từ được cung cấp, ông Đ. nhiều lần giao tiền cho bà Kiểng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nữ giám đốc không thực hiện việc thanh toán theo thỏa thuận.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định số tiền liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Đ. là hơn 17 tỷ đồng.

Tiếp tục bị tố chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng qua giao dịch đất đai

Ngoài hoạt động thu mua tôm nguyên liệu, bà Kiểng còn bị tố giác có hành vi gian dối trong các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất.

Theo đó, bà Kiểng nhận tiền của ông T.C.H. (trú tại TP. HCM) để thu mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc Nam.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện không đúng với nội dung hai bên đã thỏa thuận.

Trong đó, có trường hợp bà Kiểng mua đất không đúng vị trí thống nhất ban đầu, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền đã nhận.

Đối với khoản tiền còn lại, bà Kiểng nhiều lần hứa hẹn hoàn trả nhưng không thực hiện.

Theo tài liệu điều tra, số tiền liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của ông H. được xác định là 17,615 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngoài hai trường hợp trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau còn tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân liên quan đến việc bà Kiểng ký hợp đồng mua bán, thanh lý máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp.

Theo nội dung tố giác, sau khi nhận tiền đặt cọc, bà Kiểng không thực hiện việc bàn giao tài sản như đã thỏa thuận. Những nội dung này hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Kiểng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của bị can và trách nhiệm của những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.