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Chiều 17/11, Công an xã Hiệp Phước (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Lâm Chí Nguyên (SN 2005, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 cùng ngày, Nguyên điều khiển xe máy đến tiệm vàng K.P. trên đường Nguyễn Văn Tạo (ấp Long Thành, xã Hiệp Phước) giả vờ hỏi mua trang sức.

Tại đây, Nguyên yêu cầu chủ tiệm là bà N.T.H.T. cho xem 2 chiếc nhẫn vàng có tổng trọng lượng hơn 1,6 lượng, trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Đối tượng Lâm Chí Nguyên khi bị bắt. Ảnh: CA

Sau khi cầm được số vàng trên tay, đối tượng viện cớ ra xe lấy tiền thanh toán rồi bất ngờ lên xe máy, tẩu thoát về hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Tiếp nhận tin báo, Trung tá Lê Huyền Trang – Phó trưởng Công an xã Hiệp Phước đã lập tức kích hoạt phương án truy bắt nóng, thông báo đặc điểm nhận dạng, phương tiện và hướng di chuyển của nghi phạm cho toàn bộ lực lượng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Chỉ sau ít phút, các tổ tuần tra cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã lập chốt chặn tại các nút giao thông trọng yếu, đồng thời trích xuất hệ thống camera an ninh để khoanh vùng, điều phối truy đuổi.

Công an đưa Lâm Chí Nguyên đến tiệm vàng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: CA

Trên đường tháo chạy, khi đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, Nguyên phát hiện lực lượng công an chốt chặn phía trước. Đối tượng liều lĩnh quay đầu xe phóng ngược lại đường Nguyễn Văn Tạo nhưng lập tức bị lực lượng chức năng khép vòng vây, quật ngã và khống chế.

Toàn bộ quá trình truy xét, bắt giữ Nguyên diễn ra trong vòng 30 phút kể từ lúc đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, Nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an xã Hiệp Phước đã tạm giữ phương tiện gây án, thu hồi 2 chiếc nhẫn vàng và tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.