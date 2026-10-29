Bắt nhóm 'trộm nhí' đột nhập 2 cửa hàng trộm tài sản hàng trăm triệu đồng

Theo đó, sáng 22-10, Công an phường Đức Phổ tiếp nhận thông tin về 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại trên địa bàn nên phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai các bước điều tra, truy xét đối tượng gây án.

3 đối tượng trong nhóm "trộm nhí" bị bắt cùng số ĐTDĐ tang vật định đem vào TP Cần Thơ để tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhóm đối tượng gây án đã đón xe khách đi vào các tỉnh phía Nam nên thông tin, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp truy bắt. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp dừng xe khách nghi có các đối tượng trộm cắp đang bỏ trốn. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan, gồm: N.T.T. (2011), V.V.N.D. (2011), T.D.P.H. (2012), Đ.T.L. (2012) và T.D.K. (2011, cùng trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) cùng tang vật trộm cắp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 20-10, cả nhóm gặp nhau tại địa phương rồi bàn bạc kế hoạch vào tỉnh Quảng Ngãi trộm tài sản. Các đối tượng sử dụng xe mô-tô trộm trước đó tại TP Đà Nẵng làm phương tiện di chuyển. Khoảng 1 giờ ngày 21-10, nhóm đến xã Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), thuê nhà nghỉ ở lại rồi đi mua 2 cây xà beng cất trong cốp xe.

Tại đây, N.T.T., V.V.N.D. và T.D.P.H. thống nhất tiếp tục đi về hướng Quy Nhơn tìm cửa hàng điện thoại để đột nhập trộm cắp, còn Đ.T.L. và T.D.K. ở lại nhà nghỉ. Đến khoảng 1 giờ ngày 22-10, V.V.N.D. điều khiển xe mô-tô BKS 92F1-242.54 chở N.T.T. và T.D.P.H. đến phường Đức Phổ thì thấy 2 cửa hàng điện thoại không có người trông coi. Các đối tượng dùng xà beng cạy cửa, phá két sắt, lấy trộm 24 điện thoại các loại cùng 2,4 triệu đồng; tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 265 triệu đồng.

Sau khi gây án, các đối tượng quay về nhà nghỉ kiểm tra tài sản, loại bỏ những thiết bị bị khóa iCloud rồi chia nhau số tài sản trộm được. Để tránh bị phát hiện, cả nhóm chia thành 2 hướng tẩu thoát.

Trong đó, một nhóm di chuyển về hướng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) để đón xe khách vào TP Cần Thơ tiêu thụ tài sản. Tuy nhiên, khi xe khách đến địa phận Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) thì lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp dừng phương tiện, bắt giữ N.T.T., V.V.N.D. và Đ.T.L. cùng tang vật.

Đến nay, Công an phường Đức Phổ đã làm rõ 5 thiếu niên liên quan, thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm để trao trả cho người bị hại, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.