Bắt nhóm thanh thiếu niên 'lập mưu' chém bạn cướp xe máy

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra rạng sáng ngày 29/9 trên đường Võ Chí Công, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h sáng ngày 29/9, nhóm thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi gồm Trương Ngọc Thái, Đinh Tuấn Anh, Phan Đình Hiếu, Lê Phúc Khánh, Lý Nghiệp Duy Anh, Nguyễn Hoàng Gia Bảo, Phan Bá Nguyên và Hồ Nhật Khang chở nhau đi chơi trên 3 xe máy tại khu vực phường Tam Kỳ.

Khi đến đường Phan Châu Trinh, nhóm này gặp người quen là Huỳnh Tấn Duy (SN 2008, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe Honda Winner màu đen. Cho rằng chiếc xe của Duy có nguồn gốc do trộm cắp nên Trương Ngọc Thái nảy sinh ý định đánh Duy để chiếm đoạt xe. Thái rủ những người còn lại và được cả nhóm đồng ý tham gia.

Sau đó, nhóm này tiếp cận, rủ Duy đến một quán nước trước Siêu thị Co.opmart. Tại đây, Thái nói riêng với nhóm bạn dụ Duy đến đường Võ Chí Công là nơi vắng người, ít ánh sáng và không có camera để thực hiện việc cướp xe. Để tạo lòng tin, Tuấn Anh lập tài khoản Messenger giả, đóng giả một nhóm thanh niên khác rồi nhắn tin hẹn đánh nhau và đưa cho Duy xem và thuyết phục Duy đi cùng. Khi Duy đồng ý, nhóm đưa nạn nhân đến khu vực nhà Thái lấy 2 thanh kiếm kim loại làm hung khí. Sau đó, Nguyên và Khang đón thêm Lê Nguyên Phước cùng tham gia.

Nhóm thanh thiếu niên tham gia vụ cướp tài sản bị bắt giữ.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển đến đường Võ Chí Công. Khi đến ngã tư Lê Thánh Tông - Nguyễn Tất Thành, Nguyên và Khang tách nhóm, đến Công viên Nguyễn Huệ chờ theo sự phân công từ trước.

Những người còn lại đưa Duy đến đoạn đường Võ Chí Công thuộc tổ dân phố Kim Đới, phường Bàn Thạch. Tại đây, Khánh bất ngờ kẹp cổ, khống chế Duy và kéo nạn nhân khỏi xe. Đinh Tuấn Anh và Lê Nguyên Phước sau đó dùng 2 thanh kiếm chém Duy nhiều nhát vào vùng lưng, tay, chân, đùi và phần thân dưới. Bị tấn công bất ngờ, Duy vùng thoát, bỏ chạy và để lại chiếc xe máy. Thái lập tức lấy chiếc Honda Winner rồi cùng các đối tượng khác rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 5h00 cùng ngày, nhóm quay lại Công viên Nguyễn Huệ gặp Nguyên và Khang. Sau khi biết việc đánh Duy và lấy được xe, cả nhóm thống nhất đưa xe đến khu vực nhà văn hóa khối phố Hương Trà cất giấu. Thái, Khánh và Phước tháo biển số xe nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Từ tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã truy tìm, triệu tập và lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án. Cơ quan Công an đã thu hồi chiếc xe máy bị cướp cùng 2 thanh mã tấu và một số tang vật khác có liên quan. Theo lời khai của Duy, chiếc xe được Duy mua lại vào tháng 5/2026 với giá 13 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Cướp tài sản” theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Riêng Nguyễn Hoàng Gia Bảo, tại thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 14 tuổi nên Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xem xét biện pháp xử lý phù hợp theo quy định pháp luật.