Bắt nhóm người mang mã tấu đi chơi, chém người vì bị 'nhìn đểu'

Clip vụ việc.

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Nhật Hoàng (SN 2008, ngụ xã Tân Nhựt), Lê Trương Minh Đăng, Trương Hồng Tú (cùng SN 2007, ngụ xã Hưng Long) và 6 người khác để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm người gây án tại cơ quan công an.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 24/10, Hoàng cùng nhóm bạn uống cà phê tại xã Bình Chánh rồi rủ nhau chạy xe máy đến khu đô thị Sala, phường An Khánh chơi.

Trước khi xuất phát, nhóm chuẩn bị 3 cây mã tấu. Những người này còn bàn bạc sẽ dùng hung khí tấn công, dằn mặt nếu gặp người có biểu hiện mà họ cho là “nhìn đểu” hoặc khiêu khích.

Khoảng 20h25 cùng ngày, khi vừa qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch – Mai Chí Thọ, nhóm phát hiện hai thanh niên đi xe máy cùng chiều. Cho rằng hai người có thái độ khiêu khích, nhóm Hoàng đuổi theo, áp sát để tấn công.

Hình ảnh nhóm người quậy tưng đường phố.

Một người trong nhóm dùng nón bảo hiểm đánh hai thanh niên, sau đó ép xe vào lề, đạp ngã. Một người khác dùng dao chém trúng tay người cầm lái, khiến nạn nhân bị đứt gân tay, phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra khi nhiều phương tiện đang lưu thông và được người dân quay clip tung lên mạng xã hội.

Sau vụ việc, Công an phường An Khánh tiếp nhận trình báo của người ngồi sau xe về việc bị nhóm người lạ tấn công tại khu vực cầu Cá Trê, gần giao lộ Nguyễn Cơ Thạch – Tố Hữu. Đồng thời, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại vụ tấn công.

Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM truy xét, xác định những người liên quan và đưa về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai đã truy đuổi, tấn công vì cho rằng hai thanh niên khiêu khích.