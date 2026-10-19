Bắt nhóm mua bán trái phép ma túy
Quá trình TTKS địa bàn, Công an xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) bắt quả tang Hồ Minh Quân (2011) và Hồ Văn Đức Mâu (2011, cùng trú xã Đakrông, Quảng Trị) có hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 102 viên ma túy tổng hợp loại Methamphetamine.
Đấu tranh mở rộng, Công an xã Hướng Hiệp làm rõ thêm Hồ Đình Phước (2010) và Hồ Văn Phân (2011, cùng trú xã Hướng Hiệp) liên quan vụ việc. Được Công an xã Hướng Hiệp đã tuyên truyền, vận động nên sáng 16-10, Phước và Phân đã đến Công an xã đầu thú, khai nhận hành vi: "Mua bán trái phép chất ma túy”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-nhom-mua-ban-trai-phep-ma-tuy-post359639.html