Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Côn và Lợi là nhân viên của Công ty TNHH Công Đạt. Kết quả điều tra xác định, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Côn đã bàn bạc với Lợi để trộm cắp tài sản trong kho chứa vật tư của công ty, tại khu vực khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Lợi đồng ý.

Các đối tượng: Lâm Điền Côn, Phan Văn Trường và Huỳnh Hữu Lợi.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 5 đến tháng 11/2025, Côn cùng Lợi và Trường đã nhiều lần lấy trộm với số lượng lớn giàn giáo, máy móc, thiết bị phục vụ công trình trong kho, tổng trị giá trên 880 triệu đồng. Số tài sản trộm được, Côn, Lợi giao cho Trường chở đi bán phế liệu cho nhiều người lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Sau đó, nhân viên công ty phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan Công an.