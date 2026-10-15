Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe mô tô liên tỉnh

Các đối tượng và tang vật liên quan

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 10/10/2026, Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Đình B, sinh năm 2002, trú tại thành phố Hà Nội về việc bị mất chiếc xe mô tô Honda Wave Alpha để tại sân nhà trọ thuộc khu Đền Quan, xã Đồng Đăng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Đồn Công an Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định nhóm 4 đối tượng liên quan gồm: Giàng A Trường, sinh năm 2010, trú tại bản Huổi Mắn, xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu; Hầu A Thắng, sinh năm 2008, trú tại bản Nậm Ngà; Tráng A Sùng, sinh năm 2010, trú tại bản Nậm Chua 3; Vàng A Banh, sinh năm 2010, trú tại bản Nậm Chua 1, cùng thuộc xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. Quá trình điều tra cho thấy, tối 08/10/2026, nhóm đối tượng bàn bạc, thống nhất đi trộm cắp xe mô tô tại Lạng Sơn và Cao Bằng để lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng bàn bạc, phân công nhau thực hiện hành vi trộm cắp, sau đó tháo biển kiểm soát, vứt bỏ nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự và Đồn Công an kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã xác định, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng trên, thu giữ một số tang vật của vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.