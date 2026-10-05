Bắt nhóm đối tượng trộm 2.700 con mèo ở TPHCM

Ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Đông Thạnh, TPHCM phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp vật nuôi vào ban đêm.

Hoạt động của nhóm này diễn ra trên diện rộng, gồm xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp và phường An Hội Tây, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt 12 người để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Ảnh: KIẾN VĂN

Kiên trì theo dõi, lực lượng công an làm rõ đối tượng Lưu Thanh Bình (sinh năm 1987, ngụ TP Cần Thơ) cầm đầu điểm thu mua mèo sống tại số 34/44 đường TX39 (khu phố 17, phường Thới An, TPHCM). Bình móc nối với các đối tượng trộm cắp, cung cấp dụng cụ bẫy tự chế rồi thu mua mèo để bán lại kiếm lời.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can với ông Lưu Thanh Bình. ﻿Ảnh: KIẾN VĂN

Các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ, dùng xe mô tô di chuyển vào các khu dân cư từ 23 giờ đêm đến 4 giờ sáng để tìm vật nuôi bắt trộm. Trung bình mỗi đêm, mỗi nhóm bắt trộm từ 4 đến 10 con mèo rồi nhanh chóng đưa về điểm tập kết cho Bình.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: KIẾN VĂN

Ngày 8-7, Công an xã Đông Thạnh tiến hành kiểm tra, bắt giữ nhóm đối tượng, thu giữ 50 con mèo, 55 bẫy mèo, 2 máy đánh lông, 7 xe mô tô, 13 điện thoại di động cùng 6,7 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã trộm cắp và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo các loại.

Hiện Công an xã Đông Thạnh đã trao trả 13 con mèo cho người dân bị mất, số còn lại được bàn giao cho Trung tâm xã hội HAVEPAWS tiếp nhận chăm sóc trong thời gian tiếp tục xác minh.

Công an TPHCM đề nghị người dân bị mất trộm mèo liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm xã hội HAVEPAWS (số 54 Đường số 15, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng) để phối hợp nhận lại thú cưng/vật nuôi.

Công an trao trả lại thú cưng cho người dân. Ảnh: KIẾN VĂN

12 bị can bị khởi tố gồm: Lưu Thanh Bình (sinh năm 1987); Nguyễn Gia Hân (sinh năm 2009); Hà Tiến Đạt (sinh năm 2009, cùng ngụ TP Cần Thơ); Võ Hoài Nam (sinh năm 2005, ngụ phường Trung Mỹ Tây - TPHCM); Nguyễn Đình Huy (sinh năm 2007, ngụ tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Tuấn Anh và Bùi Thanh Hào (cùng sinh năm 2004, cùng ngụ xã Đông Thạnh - TPHCM); Lê Nguyễn Duy Anh và N.H.M.H (lần lượt sinh năm 2008 và 2010, cùng ngụ phường Tân Thới Hiệp - TPHCM); Nguyễn Trần Trung Hiếu (sinh năm 2008, ngụ phường An Nhơn - TPHCM); Trần Hoàng Kịp (sinh năm 2008, ngụ tỉnh Cà Mau) và Lê Minh Phát (sinh năm 2008, ngụ xã Hóc Môn - TPHCM).