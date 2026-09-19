Bắt nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán mực in giả

Phát hiện cơ sở sản xuất mực in giả

Cụ thể, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BPTECH, ở thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Công ty do Bùi Xuân Quý (SN 1989, trú tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc) làm giám đốc, trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang sản xuất hộp mực “Inkjet Print Cartidge H51CC645A”, trên nhãn ghi xuất xứ “Made in China”. Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa này có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật bị thu giữ gồm 6.705 vỏ hộp mực, 18.500 bao bì hộp mực, 20 kg túi bóng dùng để đựng hộp mực, 90 thùng mực in dùng để chiết vào các hộp mực nhỏ, 250 hộp mực thành phẩm cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất như máy nạp mực, máy in thử, máy hút chân không, máy hàn nhiệt...

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Đội Quản lý thị trường số 9 đã chuyển hồ sơ cùng tang vật đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa để xác minh, xử lý theo quy định.

Phân công người sản xuất, đóng gói, tiêu thụ mực giả

Theo kết quả xác minh ban đầu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BPTECH được cấp giấy phép kinh doanh từ năm 2019, với ngành nghề đăng ký gồm sản xuất, buôn bán mực in, máy in, giấy in và sửa chữa máy in.

Lợi dụng việc được cấp phép sản xuất mực in, Bùi Xuân Quý cùng Lê Đình Hưng (SN 1994, trú xã Biện Thượng), Nguyễn Thị Hương (SN 1989, trú xã Vĩnh Lộc), Hoàng Văn Thắng (SN 1990) và Nguyễn Hữu Sĩ (SN 2002), cùng trú tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức sản xuất, buôn bán mực in giả mang nhãn “H51CC645A MADE IN CHINA” và “HP45”.

Cơ quan điều tra xác định Bùi Xuân Quý giữ vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, buôn bán mực in giả. Quý trực tiếp tìm kiếm khách hàng, liên hệ đặt mua nguyên liệu, bao bì phục vụ sản xuất, đồng thời phân công những người liên quan thực hiện các công đoạn sản xuất, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm.

Theo sự phân công của Quý, Lê Đình Hưng, Hoàng Văn Thắng và Nguyễn Hữu Sĩ tham gia sản xuất, đóng gói mực giả. Nguyễn Thị Hương đảm nhiệm công việc kế toán, tiếp nhận và xử lý đơn hàng, phối hợp giao hàng, xuất hóa đơn và thu tiền bán hàng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng nhận thức rõ sản phẩm mực “H51CC645A” do mình sản xuất không có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng vẫn in dòng chữ “MADE IN CHINA” trên sản phẩm.

Theo Cơ quan điều tra, việc ghi thông tin xuất xứ Trung Quốc nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, đánh vào tâm lý ưa chuộng mực in có nguồn gốc từ Trung Quốc để phục vụ việc tiêu thụ sản phẩm.

Thu giữ hàng hóa, máy móc trị giá hơn 5 tỷ đồng

Với phương thức trên, chỉ trong tháng 8/2026, Bùi Xuân Quý và các đối tượng liên quan đã sản xuất mực in giả nhãn hiệu HP45 và mực “H51CC645A” ghi “MADE IN CHINA”, sau đó bán cho nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh. Tổng giá trị số hàng hóa đã bán được xác định trên 150 triệu đồng.

Cùng thời gian này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện Nguyễn Ngọc Kiệm (SN 1986, trú tại thôn Vĩnh Tiến, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi sản xuất, buôn bán mực in HP45 giả.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, nguyên liệu, vỏ hộp, tem nhãn và các vật tư liên quan được sử dụng để sản xuất mực in giả.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng năm 2025, Kiệm đã tìm mua máy móc, nguyên liệu, bao bì và các vật tư cần thiết để tổ chức sản xuất mực in giả. Sau đó, Kiệm đóng gói sản phẩm dưới nhãn hiệu HP45 và đưa ra thị trường tiêu thụ với giá từ 1,15 triệu đồng đến 1,35 triệu đồng mỗi hộp.

Riêng trong tháng 8/2026, Kiệm đã bán số lượng lớn mực HP45 giả cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị hàng hóa hơn 100 triệu đồng.

Tính chung trong các vụ việc liên quan đến Bùi Xuân Quý và Nguyễn Ngọc Kiệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ lượng lớn hàng hóa, nguyên liệu, máy móc và phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất mực in giả, với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các tình tiết liên quan.