Bắt nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Huỳnh Lưu Nghĩa (22 tuổi, ở phường Trị An) sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tin giao dịch ma túy. Lực lượng công an sau đó tiến hành xác minh, bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Nghĩa khai đã lập 2 tài khoản Facebook để đăng tin giao dịch ma túy.

Từ kết quả đấu tranh với Nghĩa, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ thêm 6 đối tượng liên quan; thu giữ 7 gói ma túy, 5 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.