Luật Nuôi con nuôi vừa được Quốc hội thông qua nghiêm cấm ông bà nội, ngoại và anh, chị, em ruột của ông bà nhận cháu làm con nuôi; đồng thời cấm người từng bị xử lý về hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em nhận con nuôi.