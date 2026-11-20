Bắt nhóm đối tượng mua bán ma túy
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Khánh Hòa, đã bắt quả tang Nguyễn Văn Tài (2001, trú tỉnh Gia Lai) cùng 3 đối tượng khác tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà đang thuê ở xã Cam Lâm (Khánh Hòa).
Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 139 bịch ma túy “nước vui”, 17 viên ma túy thuốc lắc, 1 bịch ma túy “đá” cùng nhiều tang vật liên quan khác. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an làm rõ các đối tượng vận chuyển, tiêu thụ ma túy cho Tài, gồm: Đào Trần Hữu Danh (2005, trú Gia Lai); Nguyễn Đức Tài (2003), Nguyễn Văn Dũng (1996), Nguyễn Duy Tân (2008, cùng trú xã Cam Lâm), Huỳnh Quốc Thắng (2003, trú phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) và thu giữ thêm 100 viên ma túy thuốc lắc, 260 bịch ma túy “nước vui”, 0,5kg ma túy “khay” và “đá”. Ngày 19-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-nhom-doi-tuong-mua-ban-ma-tuy-post361269.html