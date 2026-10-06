Bắt nhóm đối tượng mua bán ma túy

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố phối hợp với Công an phường Long Bình bắt giữ Đ.T.A. (39 tuổi, ở phường Long Bình) đang mang 2 gói ma túy đi bán cho V.T.G. (23 tuổi, quê tỉnh An Giang). Ngay sau đó, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an một số phường tiến hành mở rộng điều tra và bắt giữ thêm 2 đối tượng khác để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, cơ quan công an đã thu giữ gồm: 250 gam ma túy tổng hợp, 2 cân tiểu ly; 1 khẩu súng rulo tự chế cùng 5 viên đạn và một số tang vật liên quan khác. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.