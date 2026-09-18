Bắt nhóm đối tượng mang hung khí tấn công người dân ở Hải Phòng

Ngày 18/9, Công an TP. Hải Phòng cho biết đang tiếp tục điều tra vụ một người dân bị nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công xảy ra trên địa bàn phường Hải An.

Vào khoảng 11h20, ngày 15/9, anh L.H.H., 42 tuổi, đang ngồi uống nước tại khu vực Đồng Xá, phường Hải An thì bất ngờ bị một nhóm người đi xe máy, mang theo hung khí lao vào tấn công. Anh H. bị thương sau vụ việc.

Các đối tượng liên quan.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP. Hải Phòng tổ chức xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Hoàng Tiến Thịnh, 23 tuổi, trú tại TDP Thành Tô 3, phường Hải An và anh trai sinh đôi của anh H.

Theo cơ quan công an, nhóm của Thịnh sau đó đã tìm người có mâu thuẫn để giải quyết nhưng nhận nhầm anh H. là người liên quan. Nhóm này sử dụng kiếm, tuýp sắt tấn công anh H. rồi rời khỏi hiện trường.

Công an TP Hải Phòng đã truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi và vai trò của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.