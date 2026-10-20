Bắt nhóm đối tượng đập kính nhiều ô tô tại Nghệ An

3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Trước đó, rạng sáng 19-10, tại khu vực vỉa hè ở một chung cư thuộc khối 2, phường Thành Vinh và vỉa hè địa phận xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, liên tiếp xảy ra các vụ đập bể kính lái của xe ô tô nhằm trộm cắp tài sản.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an phường, xã tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng gây án.

Đối tượng liên quan vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận tin báo, sáng 20-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan truy xét, làm rõ, bắt 3 đối tượng, gồm: Lý Xuân Hoạt (sinh năm 2009), N.Đ.H. (sinh năm 2013) cùng trú tại phường Hoàng Mai và Hồ Hùng Mạnh (sinh năm 2010), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Kính ô tô bị đập vỡ. Ảnh cắt từ video

Do thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng thống nhất tìm các xe ô tô không có người trông coi, đập bể kính để lấy trộm tài sản. Hoạt điều khiển xe mô tô chở H. và Mạnh đi theo tuyến quốc lộ 1A từ địa phận phường Hoàng Mai vào xã Diễn Châu.

Khoảng 2 giờ sáng 19-10, khi đến địa phận xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, phát hiện xe ô tô không có người trông coi, các đối tượng phân công cảnh giới và đập vỡ cửa kính với mục đích lấy trộm tài sản trong xe. Với cách thức như trên, khoảng 3 giờ sáng 19-10, tại phường Thành Vinh, các đối tượng tiếp tục đập kính 8 xe ô tô nhưng không tìm thấy tài sản nên bỏ đi.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an Nghệ An

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, 3 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô không có biển kiểm soát, 1 dụng cụ phá kính khẩn cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và các hành vi vi phạm liên quan của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Kính ô tô bị đập vỡ. Ảnh cắt từ video

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo, ai là bị hại của 3 đối tượng nói trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo và giải quyết.