Bắt nhóm đối tượng cho công nhân vay lãi nặng

Theo điều tra của cơ quan công an, vào cuối tháng 10-2026, Đồn Công an KCN Biên Hòa tiếp nhận 2 nguồn tin về tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng tại doanh nghiệp đóng tại KCN Amata. Qua xác minh, lực lượng công an xác định 2 đối tượng là N.C.H (39 tuổi) và K.D.T (37 tuổi), đều là công nhân đang làm việc tại một công ty trong KCN này. 2 đối tượng đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để cho công nhân vay tiền không cần tài sản thế chấp, không lập giấy vay nợ nhưng áp dụng mức lãi suất cao.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc bị bắt giữ. Ảnh: H.B

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ tháng 10-2025 đến tháng 9-2026, N.C.H cho 12 công nhân vay tổng cộng 301 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng, thu 63,9 triệu đồng tiền lãi, trong đó số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định hơn 53,25 triệu đồng. Đối với K.D.T, từ đầu năm 2026 đến nay đã cho 8 công nhân vay 112 triệu đồng với lãi suất 15%/tháng, thu 51,75 triệu đồng tiền lãi, trong đó thu lợi bất chính 46 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền 2 đối tượng cho vay là 413 triệu đồng, số tiền lãi thu hơn 115 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định hơn 99 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, hoạt động cho vay lãi nặng không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống công nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn, gây mất an ninh, trật tự tại doanh nghiệp và KCN.

Qua vụ việc trên, Đồn Công an KCN Biên Hòa khuyến cáo công nhân, người lao động cần cảnh giác với các hình thức cho vay lãi suất cao, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp; không vay tiền từ những nguồn không rõ ràng khi chưa tìm hiểu kỹ các điều kiện giao dịch. Khi phát hiện hành vi cho vay lãi nặng hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật, người lao động cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.