Bắt nhóm chuyên trộm cắp dây điện tại các trụ đèn chiếu sáng

4/6 đối tượng trộm cắp dây điện.

Ngày 16/11, Công an xã Phú Giáo cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm trộm dây điện theo quy định của pháp luật.

Theo Công an xã Phú Giáo, qua công tác nắm tình hình tại các trụ đèn chiếu sáng trên tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đi ngang địa bàn xã bị trộm dây điện, Công an xã đã tổ chức mật phục, truy bắt kẻ gây án.

Xe ô tô dùng làm phương tiện đi trộm dây điện.

Sau 20 ngày đêm mật phục, đơn vị đã bắt được nhóm trộm 6 người chuyên nghiệp sử dụng xe ô tô để làm phương tiện trộm cắp. Nhóm bị bắt gồm: Trần Văn Nguyễn (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Cà Mau), Trần Thị Ngọc Kiều (sinh năm 1986, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Thành Long, (sinh năm 1998, ngụ TP.HCM), Lương Ngọc Phú (sinh năm 1997, ngụ TP.HCM), Trần Văn Lực (sinh năm 2000, ngụ TP.HCM), Trần Văn Bình (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Ngoài ra, công an còn thu giữ 2 ô tô là phương tiện dùng để đi trộm và số dây đồng nhóm này trộm được.