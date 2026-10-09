Bắt nhịp thị hiếu, mở đường xuất khẩu lân Huế

Anh Nguyễn Văn Lộc đang hoàn thiện những mẫu đầu lân phục vụ các đơn hàng xuất khẩu.

Đổi mới mẫu mã

Gần 30 năm gắn bó với nghề làm đầu lân, anh Nguyễn Văn Lộc, chủ cơ sở lân Bạch Liên Đường, ở phường Phú Xuân nhận thấy nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng nên anh bắt đầu tìm hiểu các cách thức để đổi mới mẫu mã sản phẩm.

“Mẫu lân nào được các đội thi đấu và đoạt giải cao thì thường trở thành xu hướng, khách hàng sẽ đặt theo. Vì vậy, người làm nghề phải liên tục cập nhật, nhưng kỹ thuật, nguyên liệu vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi thần thái, khuôn mặt của lân”, anh Lộc chia sẻ.

Với những đơn hàng xuất ngoại, từng công đoạn đều phải được thực hiện cẩn thận. Từ tạo khung, bồi giấy đến vẽ, sơn màu, khâu lông đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Theo anh Lộc, màu sắc của những chú lân xuất khẩu thường được phối theo màu lông mà khách hàng yêu cầu. Người thợ có thể thêm một số màu nhấn như xanh, cam để sản phẩm nổi bật và có nét riêng.

Mỗi năm, cơ sở cung cấp ra thị trường nước ngoài khoảng 150 đầu lân, chiếm khoảng 70 - 80% sản phẩm của cơ sở. Giá mỗi sản phẩm khoảng 6 - 8 triệu đồng, tùy yêu cầu thẩm mỹ của khách. Những mẫu được ưa chuộng gồm Lưu Phù Chi (lân ông già), lân hiện đại và các dòng lân mang phong cách cổ truyền được biến tấu.

Tại cơ sở của anh Võ Đức Trọng Anh, ở phường Phú Xuân, mỗi năm sản xuất khoảng 700 - 800 đầu lân. Đơn hàng chủ yếu xuất đi các nước Malaysia và Singapore, bình quân từ 5 - 20 sản phẩm/mỗi chuyến.

Khách hàng có người đặt trực tiếp, cũng có đơn thông qua trung gian. Những mẫu được ưa chuộng gồm lân miệng tròn, miệng dảnh và lân Phật hạc. Tùy theo mẫu mã, chất lượng, giá bán mỗi sản phẩm cũng dao động từ 6 - 8 triệu đồng, thậm chí một số sản phẩm còn có giá cao hơn, từ 10 - 15 triệu đồng.

Từ lân mini đến những đơn hàng quốc tế

Không phải những sản phẩm đi xa đều bắt đầu từ những đơn hàng lớn. Trong thời gian COVID-19, khi hoạt động múa lân, thi đấu bị hạn chế, Bạch Liên Đường chuyển hướng sang dòng lân mini. Kích thước nhỏ gọn, thuận tiện trưng bày và làm quà tặng giúp sản phẩm tiếp cận thêm những nhóm khách hàng mới.

Một số khách nước ngoài biết đến Bạch Liên Đường từ những sản phẩm này, sau đó tìm hiểu và đặt các dòng lân phục vụ biểu diễn.

Trong số đó có Adrian Chia, đến từ Singapore. Ông biết đến anh Lộc và Bạch Liên Đường qua Facebook, từ những sản phẩm đầu lân được giới thiệu trên mạng.

“Tôi ấn tượng với cách làm thủ công, mẫu mã và màu sắc của sản phẩm. Sau đó tôi bắt đầu đặt mua và đã nhiều lần mua đầu lân của Bạch Liên Đường, trong đó tôi đặc biệt thích mẫu lân mini nguyên con”, ông Adrian Chia chia sẻ.

Năm ngoái, anh Nguyễn Văn Lộc trực tiếp mang 6 đầu lân sang Singapore giao cho khách, trong đó có một mẫu lân mini nguyên con. Việc trực tiếp giao hàng cũng tạo cơ hội để người làm nghề gặp gỡ, trao đổi với khách về mẫu mã, thị hiếu và những yêu cầu mới.

Từ những sản phẩm lân mini được giới thiệu trên mạng giúp cơ sở có thêm cơ hội tiếp cận một số khách hàng ở nước ngoài. Mạng xã hội cũng trở thành kênh để người làm nghề giới thiệu mẫu mới và kết nối với những người quan tâm đến lân Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Bạch Liên Đường, tùy từng đơn hàng, sản phẩm được gửi qua đơn vị vận chuyển, bằng đường hàng không, đường biển hoặc xách tay, căn cứ vào kích thước và trọng lượng. Những sản phẩm lớn khiến chi phí vận chuyển tăng, vì vậy cách đưa hàng đi cũng phải được tính toán phù hợp.

Tại cơ sở anh Trọng Anh, sản phẩm sau khi hoàn thiện được quấn nilon và đóng thùng giấy. Có khách về Việt Nam trực tiếp nhận hàng; một số đơn được gửi vào TP. Hồ Chí Minh rồi chuyển tiếp sang Singapore thông qua đối tác hoặc người quen.

Cùng với khâu vận chuyển, đơn hàng nước ngoài còn đặt ra yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Mỗi đầu lân, từ tạo khung đến hoàn thiện, đều trải qua nhiều công đoạn thủ công. Khung được uốn, đan mây từng phần; những khung không đạt yêu cầu phải làm lại. Các công đoạn bồi giấy, sơn màu, khâu lông cũng phụ thuộc nhiều vào tay nghề và cảm nhận thẩm mỹ của người thợ.

Ở Bạch Liên Đường hiện có 5 người làm nghề. Theo anh Lộc, nếu một người thực hiện toàn bộ các công đoạn, để hoàn thành một đầu lân có thể mất khoảng nửa tháng; khi tổ chức theo dây chuyền, thời gian rút xuống còn khoảng một tuần.

Những đơn hàng từ nước ngoài vì thế không chỉ mở thêm thị trường cho sản phẩm mà còn đặt ra yêu cầu để người làm nghề thích ứng về mẫu mã, chất lượng, tiến độ và cách tiếp cận khách hàng.