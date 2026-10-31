Bắt nhịp kỷ nguyên số, nông dân Hòa An đưa nông sản vươn xa

Từ chợ truyền thống đến thị trường số

Hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng cây ăn quả, chị Đường Thúy Hợi, xóm Nà Mò, xã Hòa An quen thuộc với việc chăm sóc, thu hái rồi mang nông sản đến các chợ truyền thống để bán. Gần đây, việc tiêu thụ ổi của gia đình có thêm hướng đi mới khi chị tiếp cận hình thức bán hàng qua mạng xã hội. Từ những quả ổi thu hoạch tại vườn, sản phẩm được giới thiệu trực tiếp đến người mua qua các phiên livestream, tạo thêm cơ hội kết nối khách hàng.

Gia đình chị Hợi hiện có khoảng 3.000 m² trồng ổi với 240 gốc đang cho thu hoạch. Để duy trì chất lượng sản phẩm, chị chú trọng chăm sóc cây, thường xuyên theo dõi tình trạng sinh trưởng, sâu bệnh và lựa chọn thời điểm thu hái phù hợp. Với mặt hàng quả tươi, việc đảm bảo chất lượng trong quá trình thu hoạch, vận chuyển đến người tiêu dùng cũng được quan tâm.

Việc ứng dụng mạng xã hội mở ra hướng tiếp cận thị trường mới cho gia đình chị Hợi. Những hình ảnh, video giới thiệu sản phẩm không chỉ giúp quảng bá rộng rãi hơn mà còn rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng.

Chị Hợi chia sẻ: Từ khi được Hội Nông dân hỗ trợ livestream, ngoài đăng bán hàng trên Facebook và mạng xã hội, khách hàng cũng chủ động tìm đến, liên hệ đặt hàng nhiều hơn. Có phiên livestream bán được khoảng 5 tạ ổi, gia đình không cần mang ra chợ truyền thống bán như trước đây.

Hội Nông dân xã Hòa An hỗ trợ hội viên livestream giới thiệu, quảng bá nông sản địa phương.

Đồng hành xây dựng tư duy kinh tế số cho nông dân

Tháng 5/2026, xã phát động phong trào “Nông dân Hòa An ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, quảng bá, tiêu thụ nông sản”, ra mắt Tổ “Nông dân số” gồm 14 thành viên và điểm livestream quảng bá sản phẩm. Trong 9 tháng, Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức 5 phiên livestream, xây dựng 2 video giới thiệu nông sản, hỗ trợ quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng. Phiên “Chợ nông sản số Hòa An” với 26 gian hàng kết hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm trực tiếp và bán hàng trực tuyến, tạo thêm cơ hội kết nối thị trường cho nông dân địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa An Đàm Thị Minh cho biết: Mặc dù có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, song hoạt động sản xuất, tiêu thụ trên địa bàn nhỏ lẻ, chủ yếu phụ thuộc vào các chợ truyền thống; một bộ phận hội viên còn hạn chế về kỹ năng ứng dụng công nghệ. Thời gian tới, Hội tiếp tục hỗ trợ nông dân tiếp cận các nền tảng số, nâng cao kỹ năng quảng bá, bán hàng trực tuyến; khuyến khích liên kết sản xuất, chú trọng chất lượng sản phẩm và xây dựng uy tín với người tiêu dùng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những mô hình như Tổ “Nông dân số”, “Chợ nông sản số Hòa An” là bước cụ thể hóa chủ trương vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Để phát huy hiệu quả lâu dài, chuyển đổi số cần gắn với đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao năng lực của người sản xuất và phát triển các hình thức liên kết tiêu thụ. Khi nông dân chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, bảo đảm chất lượng sản phẩm và ứng dụng công nghệ phù hợp, kinh tế số mới thực sự trở thành động lực nâng cao giá trị nông sản, phát triển kinh tế nông thôn.