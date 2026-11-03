Bắt nhiều đối tượng liên quan đến 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM thông tin, kết quả phối hợp với Công an TP Đồng Nai thực hiện chuyên án đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng lợi dụng đường thủy để tiếp cận, chiếm đoạt tài sản rồi tẩu thoát qua nhiều địa bàn.

Trong quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng tổ chức rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, truy xét, làm rõ hành vi của từng đối tượng và các vụ việc liên quan.

Nhóm đối tượng liên quan đến các vụ trộm cắp, cướp tài sản. Ảnh: CA.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - TPHCM phát hiện các vụ xâm phạm sở hữu xảy ra tại những địa bàn tiếp giáp tuyến sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc phường Long Phước, Long Trường, Long Bình (TPHCM). Các đối tượng lợi dụng đường thủy để tiếp cận nơi có tài sản, sau đó nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác để tẩu thoát.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM xây dựng kế hoạch phối hợp, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu trên tuyến đường sông. Quá trình triển khai, các lực lượng Công an TPHCM và Công an thành phố Đồng Nai phối hợp rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Hữu Bình (SN 1996, ngụ phường Long Hưng, TP Đồng Nai) có nhiều dấu hiệu liên quan. Bình sử dụng xuồng composite màu trắng, có đặc điểm tương đồng với phương tiện xuất hiện trong một vụ trộm tài sản trên địa bàn phường Long Trường (TPHCM). Trên cơ sở tài liệu thu thập, lực lượng công an đã rà soát, xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Ngày 11/10, cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang Trần Hữu Bình đang bán tài sản trộm cắp được cho Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993, ngụ phường Tam Phước, TP Đồng Nai) tại khu vực cầu An Định, phường An Phước (TP Đồng Nai), lực lượng chức năng tổ chức mật phục. Kết quả, cơ quan chức năng đã thu giữ 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16 kg dây điện lõi đồng. Số dây điện này đều đã được cắt thành từng đoạn dài khoảng một mét. Làm việc với cơ quan Công an, Quang khai nhận mua số tài sản trên từ Bình và biết đây là tài sản do trộm cắp mà có.

Từ kết quả này, lực lượng chức năng tiến hành truy bắt Trần Hữu Bình, Trần Văn Thiên (SN 2004, ngụ phường Long Hưng, TP Đồng Nai), Nguyễn Thanh Tiền (SN 1994, ngụ xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Thuận (SN 2003, ngụ phường Long Hưng, TP Đồng Nai). Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận số tài sản trên được lấy trộm trong hai ngày 10 và 11/10 tại TP Đồng Nai.

Mở rộng điều tra, các cơ quan hai địa phương đã làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ (SN 1990, ngụ phường Long Hưng, TP Đồng Nai) và Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1990, vợ Bình; ngụ phường Long Hưng, TP Đồng Nai).

Theo kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan chức năng TPHCM và Đồng Nai xác định thủ đoạn của nhóm là sử dụng xuồng máy di chuyển theo các tuyến sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven bờ. Nhóm này chuẩn bị sẵn sàng hung khí là dao để đe dọa, khống chế nạn nhân nhằm thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản.

Công an làm việc, lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: CA.

Điển hình, vào ngày 20/7/2025 nhóm đối tượng đến một căn nhà dưới gầm cầu Long Đại (phường Long Phước). Sau khi lấy túi tiền và điện thoại, một đối tượng tiếp tục quay vào lấy dây chuyền của người phụ nữ đang ngủ. Khi nạn nhân phát hiện, tri hô, đối tượng dùng dao đe dọa, giật lấy dây chuyền rồi chạy xuống xuồng cùng đồng bọn tẩu thoát.

Tại một công trình gần cầu cao tốc thuộc phường Long Trường (TPHCM), ngày 23/7/2025 trong lúc cắt dây cáp điện đưa xuống xuồng, nhóm này bị công nhân phát hiện. Một đối tượng dùng dao đe dọa để đồng bọn tiếp tục lấy tài sản rồi rời khỏi hiện trường theo hướng sông Đồng Nai.

Trong vụ việc xảy ra ngày 08/12/2025 tại một cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường (TPHCM), các đối tượng lấy nhiều tài sản và đột nhập phòng ngủ của một phụ nữ. Khi nạn nhân tỉnh giấc, tri hô, đối tượng dùng dao khống chế, yêu cầu mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud rồi cùng đồng bọn bỏ chạy bằng xuồng máy.

Nhóm này còn khai nhận lấy trộm 20 bình ắc quy, hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt thuộc phường Long Phước (TPHCM); trộm két sắt chứa tiền, vàng tại nhà dân trên địa bàn phường Long Phước và thực hiện vụ việc tại một quán cà phê thuộc phường Long Trường…

2 vụ việc gần nhất xảy ra ngày 10 và 11/10/2026 tại một sà lan thuộc phường Trấn Biên và một công trình thuộc phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Sau khi lấy dây điện, các đối tượng cắt thành từng đoạn ngắn để vận chuyển, tiêu thụ.

Tang vật công an thu giữ từ các vụ trộm cắp, cướp tài sản. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, một ô tô tải, 3 dao, một rựa cùng nhiều công cụ khác; khoảng 700 kg dây điện lõi nhôm, 16 kg dây điện lõi đồng, các loại máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và một số trang sức liên quan đến các vụ việc.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 xác định địa điểm, tiến hành thực nghiệm điều tra đối với các vụ việc được làm rõ. Kết quả thực nghiệm phù hợp với lời khai của các đối tượng, góp phần củng cố tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi và vai trò của từng người liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”.

Kết quả đấu tranh chuyên án thể hiện sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát đường thủy và Công an địa phương trong phát hiện, truy xét các đối tượng hoạt động liên địa bàn, sử dụng đường sông để thực hiện hành vi phạm tội và vận chuyển, tiêu thụ tài sản.

TIẾP NHẬN THÔNG TIN NẠN NHÂN CỦA 8 VỤ TRỘM CẮP, CƯỚP TÀI SẢN

Đến nay, cơ quan công an đã làm rõ 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản do nhóm đối tượng thực hiện. Công an TPHCM đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM (số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) hoặc cơ quan Công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin.