Bắt nhanh nhóm đối tượng 'nhí' cắt trộm dây sạc VinFast

Trước đó, khoảng 10h ngày 22/10, Công an xã Tân An Hội tiếp nhận trình báo của bà L.T.T.H (SN 1993, thường trú ấp An Hòa, xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh) trình báo vụ việc Trạm sạc VinFast, địa chỉ xã Tân An Hội bị cắt lấy trộm 2 súng sạc trụ DC 60kw và 1 súng sạc trụ DC 20kw bị cắt rời nhưng kẻ trộm không lấy đi mà bỏ lại hiện trường. Tổng giá trị 2 súng sạc bị lấy trộm là 70 triệu đồng. Giá trị 1 súng sạc bị cắt rời, hư hỏng, không thể sửa chữa là 25 triệu đồng.

Hình ảnh camera an ninh ghi lại hành vi cắt trộm dây sạc VinFast của nhóm đối tượng trộm “nhí”.

Công an xã Tân An Hội tiến hành lập hồ sơ truy xét đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét đến 15h cùng ngày bắt 4 đối tượng liên quan: Trần Minh Phụng (SN 2008; thường trú xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Thành Nhân (SN 2010; thường trú xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh); Huỳnh Gia Hoàng (SN 2009; thường trú xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh); Cao Khải Lợi (SN 2013; thường trú xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh).

Các đối tượng ban đầu khai nhận hành vi trộm cắp cáp sạc nêu trên khoảng 3h30 ngày 22/10, sau đó cả đồng bọn đến cửa hàng VinFast Bình Thủy - Củ Chi, địa chỉ xã Tân An Hội tiếp tục cắt trộm dây cáp sạc gồm 2 dây sạc của trụ sạc.

Các đối tượng cùng tang vật,

Kết quả xác minh làm việc với đại diện bị hại là anh T.M.D (SN 1989; thường trú phường Phú An, TP Hồ Chí Minh) xác định mất trộm 2 dây cáp sạc, báo giá của Công ty Vinfast, mỗi dây sạc có giá khoảng 35 triệu đồng, tổng thiệt hại 2 dây khoảng 70 triệu đồng.

Hiện Công an xã Tân An Hội đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh làm rõ.