Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 15/10, chị Miriam Monori (26 tuổi) và chị Lucrezia (28 tuổi), cùng mang quốc tịch Ý, đến Công an phường Phú Bài trình báo về việc bị cướp giật một điện thoại iPhone 17 Pro Max màu xám khi đang lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 18A, hướng từ cầu Trường Hà lên Phú Bài.

Công an TP Huế bắt nhanh hai đối tượng cướp giật tài sản du khách Ý.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Huế, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với Công an xã Phú Vang, Công an phường Phú Bài và Tổ tuần tra, kiểm soát 785 triển khai các biện pháp truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ hai đối tượng liên quan là Nguyễn Công Bình (SN 1993, trú tại phường Thuận An, TP Huế, hiện ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Trần Lợi (SN 2000, trú tại phường Thuận An, TP Huế). Chiếc điện thoại là tang vật vụ việc cũng được thu hồi.

Trao trả lại điện thoại cho hai nữ du khách người Ý.

Sau khi nhận lại tài sản, hai nữ du khách bày tỏ niềm vui, sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP Huế vì đã nhanh chóng điều tra, truy xét, thu hồi tài sản bị mất.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.