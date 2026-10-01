Bắt nhanh đối tượng 'ăn bay' ở trung tâm Đà Lạt

Trước đó, khoảng 14h50 ngày 29/9, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.H. (SN 1979, trú tại xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng) về việc bị một người đàn ông áp sát, cướp giật túi xách khi đang lưu thông trên đường Trần Nhân Tông. Bên trong túi xách của nạn nhân có một điện thoại di động và khoảng 10 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Nguyễn Tấn Trung bị Công an bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai truy xét đối tượng gây án.

Chỉ sau ít giờ khẩn trương truy xét, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ Nguyễn Tấn Trung (SN 1991, trú tại phường Langbiang – Đà Lạt), nghi phạm thực hiện vụ cướp giật tài sản nói trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.