Bắt nhanh 3 đối tượng đập bể cửa kính hàng loạt ôtô đậu ngoài đường để trộm cắp tài sản

Trước đó, rạng sáng 19/10, hàng loạt xe ôtô đỗ trên vỉa hè trước chung cư T&T Victoria, đối diện siêu thị Big C Vinh (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) và vỉa hè ở xóm Phượng Lịch 2 (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã bị kẻ gian đập bể kính nhằm trộm cắp tài sản.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các phường, xã tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

3 đối tượng tại cơ quan Công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin chỉ huy (Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An), Công an phường Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), Công an phường Thành Vinh và Công an xã Diễn Châu đã làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng đã gây ra vụ việc trên, gồm: Lý Xuân Hoạt (SN 2009), N.Đ.H (SN 2013, cùng trú phường Hoàng Mai) và Hồ Hùng Mạnh (SN 2010, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Lý Xuân Hoạt

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai, do thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau tìm các xe ôtô đỗ trên vỉa hè, không có người trông coi rồi đập bể kính để lấy trộm tài sản. Theo đó, Lý Xuân Hoạt điều khiển xe mô tô chở Mạnh và H. đi theo tuyến QL1A từ địa phận phường Hoàng Mai vào xã Diễn Châu. Khoảng 2 giờ sáng 19/10, khi phát hiện tại xóm Phượng Lịch 2 (xã Diễn Châu) có xe ôtô đỗ trên vỉa hè không có người trông coi, Hoạt dừng lại, xuống xe rồi cầm theo dụng cụ phá kính ôtô khẩn cấp đập bể kính cửa sau với mục đích tìm kiếm tài sản để lấy trộm. H. điều khiển xe mô tô chở Mạnh đứng cách đó khoảng 30m để cảnh giới. Tuy nhiên, do không tìm thấy tài sản có giá trị, 3 đối tượng di chuyển, tiếp tục tìm các xe ôtô khác.

Lấy lời khai đối tượng Hoạt

Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tại vỉa hè trước chung cư T&T Victoria, đối diện siêu thị Big C Vinh, Lý Xuân Hoạt lợi dụng vị trí không có camera an ninh và người trông coi, liên tiếp đập bể kính 8 xe ôtô đang dừng đỗ rồi lục lọi nhưng vẫn không tìm thấy tài sản nên bỏ đi.

Hàng loạt xe ôtô bị đập bể cửa kính

Quá trình bắt giữ các đối tượng, Công an thu được 1 xe mô tô không mang BS, 1 dụng cụ phá kính khẩn cấp.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và những hành vi khác liên quan của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Tang vật vụ án

Để mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông báo, những ai là bị hại của 3 đối tượng nói trên hãy liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An theo số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để trình báo, giải quyết.