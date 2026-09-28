Bắt nhanh 2 thanh niên giật điện thoại của du khách Nga

Ngày 28-9, Công an TPHCM cho biết đang lập hồ sơ, xử lý với Trần Cao Nguyên và Đỗ Văn Duy (cùng sinh năm 2009, ngụ phường Tân Phước) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Duy và Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: CATP

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 26-9, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận trình báo của chị P.K. (sinh năm 1984, quốc tịch Nga, tạm trú tại phường Rạch Dừa) về việc bị cướp giật điện thoại. Theo trình báo, khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, khi chị K. đang chạy xe đạp điện trên đường Võ Thị Sáu (phường Vũng Tàu) thì bị 2 đối tượng đi xe máy cùng chiều áp sát, giật điện thoại.

Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng. Chưa đầy 18 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, công an đã xác định, triệu tập 2 đối tượng Nguyên và Duy.

Công an đã trao trả tài sản cho nạn nhân. Ảnh: CATP

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật. Tối 26-9, Duy điều khiển xe máy chở Nguyên đến địa bàn phường Vũng Tàu tìm người sơ hở để gây án. Phát hiện chị P.K. cầm điện thoại di động nên đã áp sát xe, giật tài sản rồi tẩu thoát. Cả hai mang điện thoại bán tại một cửa hàng ở phường Phú Mỹ lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Công an TPHCM đã thu hồi tài sản và tiến hành các thủ tục trao trả lại cho bị hại.