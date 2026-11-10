Bắt nhân viên y tế học đường dùng dao hành hung hiệu trưởng

Đối tượng Phạm Hoàng Phương nghe tống đạt lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/11/2026, Phạm Hoàng Phương, nhân viên y tế học đường Trường THPT An Biên, đến phòng làm việc của ông Quách Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT An Biên để trao đổi về việc giải quyết đơn xin chuyển công tác.

Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi. Phạm Hoàng Phương đã sử dụng dao (mang theo từ trước) tấn công ông Hùng, gây thương tích ở vùng tay.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Biên có mặt tại hiện trường phối hợp đưa ông Hùng đi cấp cứu; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng có liên quan và đưa Phạm Hoàng Phương về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.