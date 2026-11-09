Bắt Nguyễn Văn Đồng SN 1975 cùng 3 nữ thư ký

Ngày 9/11, Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị triển khai chuyên án, triệt phá hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn.

Qua đồng loạt triển khai các tổ công tác, ngày 5/11, lực lượng công an bắt giữ 4 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Văn Đồng (SN 1975), được xác định giữ vai trò chủ cái; Trần Thị Mai (SN 1976), Trần Thị Hiền (SN 1985) và Trần Thị Thủy (SN 1965), giữ vai trò thư ký.

4 đối tượng bị bắt. Ảnh: CA.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 87,312 triệu đồng tiền sử dụng để đánh bạc.

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 4 đối tượng. Đến ngày 7/11, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò và hành vi của các đối tượng liên quan.