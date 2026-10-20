Bắt Nguyễn Bá Lộc SN 1997 tại một nhà trọ

Ngày 20/10, tin từ công an xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang cho biết, qua kiểm tra một nhà trọ trên địa bàn xã Tân Hiệp, lực lượng Công an phát hiện 4 người dương tính với chất ma túy, thu giữ 03 bịch nylon chứa chất ma túy cùng một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào lúc 13h30 ngày 16/10, tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc liên quan đến ma túy tại một nhà trọ thuộc ấp Đông An, xã Tân Hiệp, Công an xã Tân Hiệp phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra, xác minh.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Bá Lộc (sinh năm 1997) và V. V. T. (sinh năm 1994), cùng ngụ xã Tân Hiệp, đang ở phía trước nhà trọ. Kiểm tra trên người Lộc, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2 bịch nylon chứa chất ma túy.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án. Ảnh: CA.

Tiếp tục kiểm tra phòng trọ số 4, lực lượng Công an phát hiện Phạm Ngọc Thúy (sinh năm 1995, ngụ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); đồng thời phát hiện 1 bịch nylon chứa chất ma túy và một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng.

Trong quá trình kiểm tra, Ngô Văn Thông (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Vĩnh Long) trở về phòng trọ và được lực lượng Công an mời làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 4 người đều dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, Thông khai nhận số ma túy phát hiện trong phòng trọ là của mình, mua từ một nam thanh niên chưa rõ lai lịch tại khu vực Kinh 6, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang để sử dụng.

Lộc khai nhận số ma túy bị thu giữ trên người được mua từ một nam thanh niên chưa rõ lai lịch tại khu vực Kinh 5, xã Thạnh Đông với mục đích sử dụng và chia nhỏ bán lại.

Công an xã Tân Hiệp đã bàn giao hồ sơ, tang vật và những người liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.