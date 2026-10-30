Bắt người phụ nữ ném mắm tôm vào chủ tiệm bánh ngọt

Đối tượng Đinh Thị Kiều Nga. Ảnh: CACC

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Thị Kiều Nga để điều tra về hành vi làm nhục người khác sau khi người này hất mắm tôm vào một phụ nữ đang livestream gần cửa hàng kinh doanh.

Trước đó, ngày 18/6, Công an xã Nội Bài tiếp nhận tin báo về việc Đinh Thị Kiều Nga (SN 1993, trú tại xã Nội Bài, Hà Nội) có hành vi ném mắm tôm vào chị N.T.H.N (SN 1991, trú tại thôn Kim Anh, xã Nội Bài), chủ một cơ sở kinh doanh bánh ngọt trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 18/6, khi chị N. đang livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook gần cửa hàng của Nga, người phụ nữ này đã dùng mắm tôm hất vào người chị N.

Căn cứ nội dung tố giác và kết quả xác minh, ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đinh Thị Kiều Nga để điều tra về tội "Làm nhục người khác", quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự.