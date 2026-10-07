Bắt người phụ nữ ép con trai người tình uống thuốc diệt chuột

Ngày 7/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Hạnh (SN 1979, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Hạnh và anh Nguyễn Thành Đông. Ngày 29/9, Hạnh được xác định đã pha thuốc diệt chuột vào nước rồi ép con trai anh Đông là cháu N.T.C (SN 2014) uống.

Sau khi sự việc được phát hiện, cháu C. được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Đến nay, sức khỏe của cháu bước đầu đã ổn định.

Bùi Thị Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Bùi Thị Hạnh không thừa nhận hành vi và tìm cách che giấu sự việc. Tuy nhiên, từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết quả giám định, cơ quan chức năng đã làm rõ vụ việc.

Trước những chứng cứ này, Hạnh sau đó khai nhận hành vi của mình.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.